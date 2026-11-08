BMW'den otomobil dünyasında yeni hamle: 5 dakikada dolum, 750 kilometre menzil

Otomotiv dünyasında tamamen bataryalı araçların rüzgârı eserken, hidrojen teknolojisi arka planda büyük bir atılım yapıyor. Yıllardır test aşamasında kalan hidrojen yakıt hücreli araçlar, BMW 'nin yeni iX5 modeliyle nihayet günlük kullanıma uygun, pratik bir seçenek olma yolunda ilerliyor. 2028 yılında seri üretime girmesi planlanan bu model, uzun menzili ve benzinli araçlar kadar hızlı yakıt dolumuyla dikkat çekiyor.

SPOR OTOMOBİL PERFORMANSI VE 750 KİLOMETRE MENZİL

BMW, yeni nesil G65 kodlu X5 platformu üzerinde geliştirdiği iX5 Hydrogen prototiplerini gerçek dünya koşullarında zorlu testlerden geçiriyor. Paylaşılan verilere göre bu büyük araç, 0'dan 100 km/s hıza 5 saniyenin altında ulaşmayı hedefliyor. Bu rakam, aracı markanın tam elektrikli modelleriyle aynı performans çizgisine yerleştiriyor. Üstelik iX5 Hydrogen, standart olarak xDrive dört tekerlekten çekiş sistemi ve M Sport paketiyle sunulacak.

Menzil tarafında ise oldukça iddialı rakamlar söz konusu. Taban kısmına yerleştirilen yeni düz depolama sistemi sayesinde araç 7 kilogram hidrojen gazı taşıyabiliyor. Bu kapasite, WLTP standartlarına göre tek depoyla 750 kilometreye varan bir sürüş menzili sağlıyor. En büyük avantaj ise şarj süresinde ortaya çıkıyor. Elektrikli araçlarda saatleri bulabilen dolum işlemi, iX5 modelinde tıpkı benzinli bir otomobil gibi 5 dakikadan kısa sürede tamamlanıyor.

TOYOTA ORTAKLIĞI İLE GELİŞTİRİLEN YENİ NESİL TEKNOLOJİ

BMW'nin hidrojen alanındaki bu başarısının arkasında, on yılı aşkın süredir Toyota ile yürüttüğü ortaklık yatıyor. İki dev markanın birlikte geliştirdiği üçüncü nesil yakıt hücresi sistemi, bir önceki versiyona göre yüzde 25 daha az yer kaplarken performans kaybı yaşatmıyor.

Yakıt hücreli araçlar çalışma prensibi olarak aslında birer seri hibrit otomobil olarak kabul ediliyor. Araçtaki hidrojen hücresi, tekerleklere güç veren elektrik motorunu besleyen bataryayı sürekli olarak şarj ediyor. Bu sayede sürücüler, egzozdan sadece su buharı atarak sıfır emisyonlu sürüşün keyfini çıkarıyor.

ALTYAPI SORUNU AŞILIYOR MU?

Hidrojenli otomobillerin önündeki en büyük engel her zaman yakıt istasyonu eksikliği oldu. Ancak Avrupa'da bu durumu değiştirecek büyük adımlar atılıyor. Geçtiğimiz günlerde Almanya'da düzenlenen IAA Taşımacılık Fuarı'nda Volvo, Daimler Truck, Toyota ve Total Energies gibi devlerin yer aldığı bir konsorsiyum, Avrupa çapında hidrojenli ticari araç ağını genişletme planlarını duyurdu.

Kamyon ve otobüsler için kurulacak olan bu geniş yakıt ağı, aynı zamanda binek otomobillere de hizmet verecek. BMW, kurulan bu yeni altyapıdan faydalanarak iX5 modelini ticari bir başarıya dönüştürmeyi hedefliyor.

SERİ ÜRETİM İÇİN HAZIRLIKLAR BAŞLADI

iX5 Hydrogen sadece bir konsept olmaktan çoktan çıktı. Prototipler şu anda Münih ve Güney Fransa'daki merkezlerde aşırı sıcaklardan yüksek rakımlı yollara kadar her türlü zorlu şarta karşı test ediliyor.

Test süreçleriyle eş zamanlı olarak fabrikalarda da hazırlıklar hız kazanmış durumda. BMW'nin Münih'teki Hidrojen Yetkinlik Merkezi, yeni nesil yakıt hücresi sisteminin montajına başladı bile. Landshut ve Avusturya'daki Steyr fabrikalarında da güç elektroniği ve üretim ekipmanları test ediliyor. Bu yoğun hazırlık süreci, Alman üreticinin 2028 yılında yollara çıkaracağı ilk seri üretim hidrojenli modeli için ne kadar ciddi çalıştığını kanıtlıyor.