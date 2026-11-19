Alman otomotiv üreticisi BMW , ABD topraklarında ürettiği ilk tam elektrikli modeli olan 2027 BMW iX5'i Güney Karolina'daki Spartanburg fabrikasında banttan indirmeye başladı. Şirketin son iki yılda bölgeye yaptığı 1,7 milyar dolarlık dev yatırımın somut sonucu olan bu adım, markanın Kuzey Amerika'daki elektrifikasyon stratejisinde yeni bir sayfa açıyor. Güncel üretim temposuna göre fabrikadan her gün yaklaşık 70 adet elektrikli iX5 çıkıyor.

SPARTANBURG FABRİKASINDA YENİ DÖNEM BAŞLADI

Toplam 1,7 milyar dolarlık yatırım paketinin 1 milyar dolarlık kısmı Spartanburg fabrikasının elektrikli araç montajına uygun hâle getirilmesi için ayrılırken, kalan 700 milyon dolarla yaklaşık 24 kilometre uzaklıktaki Woodruff bölgesinde yeni bir batarya tesisi kuruldu. 30 yıldır içten yanmalı X serisi SUV modellerine ev sahipliği yapan tesisin bu dönüşümünü değerlendiren BMW Yönetim Kurulu Üyesi Raymond Wittmann, yaşanan süreci markanın küresel üretim ağındaki en büyük fabrikanın yeni döneminin başlangıcı olarak tanımlıyor.

Yeni elektrikli iX5, benzinli, dizel ve hibrit X5 versiyonlarıyla aynı mimariyi paylaştığı için Spartanburg fabrikasında tüm motor seçenekleri tek bir montaj hattı üzerinden ilerleyebiliyor. 2027 yılının ilk çeyreğinde ABD'deki bayilerde yerini alması beklenen model için başlangıçta yıllık en az 100.000 adetlik üretim planlandığı, ancak otomotiv basınında yer alan tedarikçi bilgilerine göre bu hedefin 60.000 adet seviyesine çekildiği belirtiliyor. BMW cephesi kesin hacim rakamlarını resmî olarak paylaşmasa da araç montaj genel müdürü Kavit Antani, önümüzdeki üç aylık dönemde X5 üretiminin yüzde 20 ila 25'inin elektrikli versiyondan oluşacağını ve bu oranın pazar talebine göre esneyebileceğini ifade ediyor. Tedarikçilere 2028 ve 2029 yılları için ise 175.000 adetlik elektrikli araç hedefi iletildiği konuşuluyor.

BATARYALAR YAKIN TESİSTEN GELİYOR, HEDEFTE ALTI YENİ MODEL VAR

Elektrikli iX5'e enerji veren batarya paketleri, 13 Kasım itibarıyla seri üretime geçen Woodruff batarya tesisinden tedarik ediliyor. İlk seri üretim paketlerin Spartanburg fabrikasına sevkiyatı bu hafta başlarken, kullanılan ilk 6. nesil silindirik hücrelerin Çin merkezli AESC firmasından sağlandığı doğrulandı. BMW, on yılın sonlarına doğru ise tedarik zincirini yerelleştirerek ABD fabrikaları için LG Energy Solution'ın Arizona tesisinde üretilen hücrelere, Avrupa fabrikaları için de Samsung SDI hücrelerine geçiş yapacak.

Spartanburg'daki üretim hamlesi, BMW'nin 2030 yılına kadar ABD'de en az altı tam elektrikli model üretme planının yalnızca ilk halkasını oluşturuyor. Sektör kaynaklarına göre elektrikli iX5'i önümüzdeki yıllarda iX7, iX6 ve performans odaklı iX5 M modelleri takip edecek. Diğer yandan Neue Klasse programı kapsamında Münih'te elektrikli i3 üretimine de başlayan marka, daha önce tanıttığı hidrojen yakıt hücreli versiyonla birlikte X5 ailesine iki farklı sıfır

emisyonlu seçenek kazandırmış durumda. Ancak bayilere ulaşacak ilk sıfır emisyonlu versiyon, bataryalı elektrikli iX5 olacak.

734 KİLOMETREYE VARAN MENZİL VE TEKNİK DETAYLAR

ABD pazarında 79.800 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak 2027 BMW iX5 60 xDrive, sunduğu menzil ve şarj değerleriyle markanın mevcut elektrikli SUV modellerinin oldukça üzerine çıkıyor. 144 kWh kapasiteli batarya paketiyle donatılan otomobil , tek şarjla 724 ile 734 kilometre arasında tahmini menzil sunuyor. Gen6 mimarisi üzerinde 464 kW tepe şarj gücüne ulaşabilen batarya, uygun koşullarda yüzde 10'dan yüzde 80 doluluk oranına yalnızca 22 dakikada çıkabiliyor.

Çift elektrik motorlu güç aktarma organıyla 578 beygir güç ve 804 Nm tork üreten elektrikli iX5, 0'dan 96 km/s hıza 4,4 saniyede ulaşıyor. Boyutları bakımından temel aldığı standart X5 çizgisini koruyan model; 5.009 milimetre uzunluk, 1.999 milimetre genişlik ve 1.750 milimetre yükseklik ölçüleriyle yollara çıkıyor.