BMW M departmanının iki yıldır merakla beklenen ilk tam elektrikli M3 modeli için tanıtım takvimi ve ön teknik veriler netleşti. Otomotiv kulislerinde yer alan bilgilere göre marka, yeni nesil performans sedanını geleneksel bir otomobil fuarı yerine ocak ayında Las Vegas'ta düzenlenecek CES 2027 teknoloji fuarında tanıtmayı hedefliyor. Resmî tanıtım mekânı henüz doğrulanmasa da seri üretimin 2027 yılı içinde BMW'nin Münih fabrikasında başlaması planlanıyor.

DÖRT ELEKTRİK MOTORUYLA 838 BEYGİR GÜÇ VE 1.200 NM TORK

BMW M bünyesinde özel olarak geliştirilen ve "M eDrive" adı verilen yeni güç aktarma mimarisi, her tekerlekte bağımsız kontrol edilen birer adet olmak üzere toplam dört elektrik motorundan oluşuyor. Ön veriler 625 kW (838 beygir) maksimum güç ve en az 1.200 Nm tork değerine işaret ediyor; bu rakamlar mevcut 390 kW (530 beygir) güç ve 650 Nm tork üreten M3 Competition modelini geride bırakarak yeni versiyonu tarihin en güçlü M3'ü konumuna taşıyor.

Arkadan itiş karakteri baskın şekilde kurgulanan sistem, verimliliği ve menzili artırmak amacıyla ön aksın bağlantısını tamamen kesebiliyor. Dört tekerleğe bağımsız dağılan bu yüksek güç sayesinde elektrikli M3, 0'dan 100 km/s hıza 3 saniyenin altında ulaşıyor; çeyrek mil süresi ve azami hız verileri ise henüz paylaşılmadı.

10 DAKİKALIK ŞARJLA 350 KİLOMETRE MENZİL HEDEFİ

Neue Klasse mimarisindeki iX3 ve yakında tanıtılacak i3 modellerinden aktarılan teknolojileri kullanan elektrikli M3, 800 voltluk elektrik altyapısı ve 100 kWh'nin üzerinde kapasiteye sahip batarya paketiyle geliyor. Uygun DC hızlı şarj istasyonlarında 420 kW tepe şarj gücüne ulaşabilen otomobil, ideal koşullarda yalnızca 10 dakikalık şarjla yaklaşık 350 kilometre menzil kazanıyor.

Toplam menzil tarafında ise ölçüm standartlarına göre iki farklı tablo öne çıkıyor. BMW'nin WLTP normuna göre menzil hedefi yaklaşık 650 kilometre seviyesinde bulunurken, daha sıkı kriterlere sahip EPA döngüsünde menzilin yaklaşık 483 kilometre civarında gerçekleşmesi öngörülüyor. BMW, batarya, şarj ve menzil rakamlarının şimdilik ön hedef niteliği taşıdığını vurguluyor.

SANAL VİTES GEÇİŞLERİ, ÖZEL PİST MODU VE DOĞAL FİBER PARÇALAR

Fransa'daki Miramas test pistinden Nürburgring'e ve Kaliforniya yollarına kadar geniş bir coğrafyada test edilen prototiplerde mühendisler, otomobilin yalnızca kâğıt üzerindeki verilerle değil direksiyon başındaki hissiyle de gerçek bir M3 karakteri sunmasına odaklandı. Elektrikli M3'te "Auto", "Paddle", "Off" ve "Preset Track" olmak üzere dört ana sürüş modu ile

altı kademeli sürüş ayarı yer alıyor. "Paddle" modunda sürücü direksiyon kulakçıklarıyla vites değişimlerini manuel olarak yönetebiliyor; sistem vites geçiş ışıkları ve devir kesici tepkisiyle geleneksel şanzıman hissini taklit ediyor.

"Preset Track" modu ise arka arkaya atılan zorlu pist turlarında performansın tutarlı kalmasını sağlarken, "M eSound" sistemi yapay motor sesini, gaz tepkisini, vites zamanlamasını ve rejeneratif frenlemeyi seçilen moda göre uyarlıyor. Sürdürülebilirlik tarafında ise iç ve dış tasarımdaki bazı bileşenlerde karbon fiber yerine doğal fiber kompozit malzemeler tercih ediliyor; BMW bu yaklaşımın üretim kaynaklı emisyonları yaklaşık yüzde 40 oranında azalttığını belirtiyor.

BENZİNLİ M3 ÜRETİMİ SÜRECEK, FİYATLAR BENZER SEVİYEDE OLACAK

Elektrikli M3'ün gelişi içten yanmalı versiyonun hemen sona ereceği anlamına gelmiyor. Mevcut benzinli G80 kasa M3'ün üretiminin pazarlara bağlı olarak 2027 yılının şubat ayı ile yaz sonu arasında tamamlanması ve elektrikli M3 ile bir süre aynı showroom'ları paylaşması bekleniyor. İçten yanmalı yeni nesil M3'ün (G84) ise şirket içi ürün planlarına göre 2028 ortalarında yollara çıkması öngörülüyor.

BMW M Satış Yöneticisi Sylvia Neubauer, benzinli ve elektrikli M3 versiyonlarının birbirine yakın fiyat aralıklarında konumlanacağını bildirdi.