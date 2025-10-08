BMW'nin tahminleri tutmayacak

Lüks otomobil üreticisi BMW, Çin'deki yavaş büyüme ve ABD ithalat vergileri nedeniyle 2025 yılı kar tahminini düşürdü.



Alman şirket, vergi öncesi grup kazançlarında önceki yıla göre hafif bir düşüş beklediğini belirtti.



Ayrıca, otomotiv işi için kullanılan sermaye getirisini tahminini (ROCE) yüzde 9-yüzde 13'ten yüzde 8- yüzde 10'a düşürdü.



BMW, ABD ve Alman makamlarından gümrük vergisi iadeleri için yüksek üç haneli milyon euro tutarındaki bir geri ödemenin artık 2025'te değil, 2026'da yapılmasının beklendiğini söyledi.



Bunun, otomotiv işindeki beklenen serbest nakit akışını, önceden varsayılan 5 milyar euronun yaklaşık yarısı olan 2.5 milyar Euro'nun üzerine düşüreceğini belirtti.

