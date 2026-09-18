BYD 183 bin aracı geri çağıracak: Fren pedalında üretim hatası

Çin Devlet Piyasa Düzenleme İdaresi, BYD ’nin belirli bir üretim partisindeki fren pedalı durdurucu parçalarında hata tespit edildiğini açıkladı.

Söz konusu parçanın zamanla çatlayabileceği veya yerinden çıkabileceği belirtildi. En olumsuz durumda fren pedalına basılmadığı halde fren lambalarının sürekli yanabileceği kaydedildi.

Yetkililer, bu durumun trafikteki diğer sürücüleri yanıltabileceğini ve güvenlik riski oluşturabileceğini bildirdi.

BYD, geri çağırma kapsamındaki araçlarda bulunan parçanın yetkili servisler aracılığıyla ücretsiz değiştirileceğini açıkladı.

NIO DA ARAÇLARINI GERİ ÇAĞIRIYOR

Çinli elektrikli otomobil üreticisi Nio da Firefly markalı 686 aracını geri çağırma kararı aldı.

Kararın, direksiyon sisteminde kullanılan bir parçadaki üretim hatası nedeniyle alındığı açıklandı. Hatanın en olumsuz durumda elektrikli direksiyon desteğinin devre dışı kalmasına yol açabileceği belirtildi.

Nio, geri çağırma kapsamındaki araçları inceleyecek ve hatalı kablo grubunu ücretsiz olarak değiştirecek.