BYD 2025'in zirvesine oturdu

BYD 2025 yılı için şimdiye kadarki en iyi satış ayını gerçekleştirerek Çinli otomobil üreticisi juggernaut'un 5,5 milyon teslimat olan tüm yıl hedefine ulaşma yolunda ilerlediğinin bir başka işaretini verdi.



Bugün yapılan açıklamaya göre, Nisan ayındaki yeni enerjili araç satışları yıllık bazda yüzde 20'nin üzerinde bir artışla 380 bin 89 adet olarak gerçekleşti. Bunların 372 bin 615 adedini binek otomobiller oluşturdu.



Özellikle, BYD'nin geçen ayki 195 bin 740 adetlik bataryalı binek elektrikli araç satışı, 176 bin 875 adetlik plug-in hibrid satışını geçerek 2024 başından bu yana ilk kez saf EV satışlarının önüne geçti.



BYD, akıllı sürüş yetenekleri ve ayrıca ultra hızlı şarj teknolojisi ile donatılmış bir dizi yeni aracı piyasaya sürmeyi bekliyor. Yükseltmeler, otomobil üreticisinin satışlarını, özellikle de geçen yıl büyük bir güncelleme aldıktan sonra BYD'nin hibrit yelpazesine karşı geciken saf EV'ler etrafında desteklemek için tasarlandı.



HİSSELERİ YÜZDE 40 YÜKSELDİ



Geçen hafta Şangay'da düzenlenen Çin'in premium otomobil fuarında BYD, yeni lüks spor araçlar ve spor otomobiller ile üst düzey alanda bir dizi konsept otomobil sergiledi.

Hong Kong'daki hisseleri bu yıl neredeyse yüzde 40 artış gösteren BYD, ABD pazarına binek otomobil satmadığı için gümrük vergisi riskinden sıyrılmayı başardı.