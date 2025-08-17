BYD bunu da yaptı... Girişi 3400 lira oldu... Su, kum, hız hepsi serbest

Çin'in orta kesimindeki Henan eyaletine bağlı Zhengzhou kentinde bulunan pist, BYD'nin Anhui eyaletine bağlı Hefei'deki pistinden sonra ikinci pist olup, resmi açılışı 14 Ağustos'ta yapıldı.

220 KİLOMETRE HIZA ULAŞILABİLİYOR



Yarış pistinde, dokuz virajlı ve 550 metreye kadar düz çizgi hızlanma bölümü bulunan 1758 metrelik bir pist bulunuyor ve bu sayede 220 km/s'nin üzerinde azami hıza ulaşılabiliyor.

SU VE ÇÖL ÖZELLİKLERİ VAR

BYD, tek devreli geleneksel yarış pistlerinin aksine, bu tesiste su dolu bir bölüm ve eğimli çöl manzarasını simüle eden bir alan gibi çeşitli arazi özellikleri birleştirdi.



Pistte ayrıca slalom, akıllı park etme, AEB ve geyik testi deneyimleri sunan 15 bin 300 metrekarelik çok amaçlı bir alan da bulunuyor.



BYD, bunun Çin'in ilk yeni enerjili araç (NEV) özel arazi yarış pistlerinden biri olduğunu ve geleneksel yarış pistlerindeki yüksek giriş engelleri, rezervasyon zorluğu ve proje eksikliği sorunlarını çözmeyi, böylece daha fazla insanın yarışmanın keyfini deneyimlemesini sağlamayı hedeflediğini söyledi.



BYD ve Çin Otomobil ve Motosiklet Sporları Federasyonu, Çin'de otomobil kültürünü geliştirmek amacıyla milyonlarca insana pist sürüşü deneyimi yaşatmayı amaçlayan "Yeni Pist Planı" adını verdikleri bir planı ortaklaşa başlattı.



Pist Salı'dan Pazar'a 08:30 - 17:30 saatleri arasında açık olup, 60 dakikalık tanıtım paketinin fiyatı 599 Yuan (83 dolar, yaklaşık 3400 lira).

YENİLERİ DE AÇILACAK

BYD, Hefei ve Zhengzhou pistlerine ek olarak 2026 yılı başlarında Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletine bağlı Shaoxing'de bir psit daha açmayı planlıyor.



BYD'nin, Doğu Çin bölgesinde 1,33 kilometrekare alanı kapsayan, 500 metre yükseklikte doğal bir dağ arazi üssü inşa edeceği belirtildi.