BYD fabrikası ne zaman açılacak?

Elektrikli araç devi BYD'nin Avrupa bölge genel müdürü Maria Grazia Davino'ya göre BYD, "uzun vadeli yerelleştirme stratejisini" kullanarak 2026 yılı sonuna kadar Avrupa'daki satış ağını büyütmeyi hedefliyor.

Reuters'ın aktardığına göre Davino, "2025 yılı sonuna kadar Avrupa'da bin satış noktasına ulaşacağız ve gelecek yıl bunu iki katına çıkaracağız" dedi.

Raporda, BYD'nin Avrupa'daki müşterileriyle yakınlığını kullanması gerekeceği belirtildi.

Reuters'ın Davino'ya dayandırdığı habere göre, elektrikli araç üreticisi 29 pazarda faaliyet gösteriyor. Şirket, ilk fabrikasını Macaristan'da açacak.

BYD'nin Türkiye'de bir fabrika daha kurmayı planladığı ve üçüncü bir tesis kurmayı düşündüğü, İspanya'nın ise öncelikli tercih olduğu belirtildi.