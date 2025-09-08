BYD fabrikasını bu yıl sonu açıyor

Çinli otomotiv devi BYD yaptığı açıklamada, şirketin Macaristan'daki yeni elektrikli araç fabrikasında 2025 yılı sonuna kadar üretime başlayacağı belirtildi.



BYD Başkan Yardımcısı Stella Li, Münih otomobil fuarında düzenlediği basın toplantısında, "Bu, Avrupa'da kalıcı olduğumuzu gösteriyor." dedi.



İLK DOLPHIN SURF ÜRETİLECEK



Üretim bandından çıkan ilk model Dolphin Surf kompakt elektrikli otomobil olacak.



Haber, Reuters'ın Temmuz ayında BYD'nin Macaristan'daki seri üretimi 2026'ya kadar ertelemeyi ve tesisi en azından ilk iki yıl kapasitesinin altında çalıştırmayı düşündüğünü bildirmesinin ardından geldi.