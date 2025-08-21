BYD harekete geçti... Ortaklık kurdu

BYD, ülke çapında bir satış ve servis ağı kurmak amacıyla Finlandiya'nın birçok şehrinde perakende satış noktaları açmayı planlıyor.



BYD, İskandinav ülkesindeki satış ve servis ağını geliştirmek amacıyla Finlandiyalı otomotiv distribütörü Veho Group ile stratejik bir ortaklığa girdiğini bugün duyurdu.



Çinli yeni enerji aracı (NEV) üreticisi BYD, bugün yaptığı açıklamada, bu ortaklıkla Helsinki, Espoo, Tampere ve Turku'da yeni perakende satış noktaları açmayı planladığını söyledi.



Şirketten yapılan açıklamaya göre, iki taraf, yerel tüketicilere daha rahat satın alma, kullanım ve satış sonrası hizmetler sunmak amacıyla Finlandiya'da ülke çapında bir satış ve servis ağı geliştirecek.



Şirketin Başkan Yardımcısı Stella Li, Finlandiya'nın Avrupa'nın en önemli NEV pazarlarından biri olduğunu ve Veho ile yapılan ortaklığın daha fazla tüketicinin BYD modellerini yakından deneyimlemesini sağlayacağını söyledi.



8 MODELİ SATIŞTA



BYD, 2023 yılında Finlandiya binek araç pazarına girdiğinden bu yana ülkede saf elektrikli ve hibrit modeller de dahil olmak üzere sekiz model piyasaya sürdü.



RSA, Ekim 2023'te BYD'nin Finlandiya'da Dolphin ve Seal modellerini piyasaya sürdüğü dönemde bayi ortağıydı. Şirket, RSA ile hala bir ortaklığı olup olmadığından bahsetmedi.



Şirket tarafından yayımlanan verilere göre, BYD Temmuz ayında 344 bin 296 adet NEV sattı. Bu rakam, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,56 artış, ancak Haziran ayına göre yüzde 10,01 düşüş anlamına geliyor.



Temmuz ayında yurt dışına satılan araç sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 169 artarken, hazirana göre yüzde 10,34 düştü.