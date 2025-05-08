BYD hedef belirledi! Otomotiv sektörünü ele geçirecek

Çinli otomobil devi BYD, 2030 yılına kadar otomobillerinin yarısını yurt dışına satmayı hedefliyor.



Böylece şirket dünyanın en büyük otomobil üreticilerine rakip olacak.



Kaynaklara göre BYD ve diğer tüm Çinli markalar ticari engeller nedeniyle ABD pazarının dışında kalmaya devam etse bile, büyümenin Avrupa ve Latin Amerika'daki genişlemeyle destekleneceğini söyledi.