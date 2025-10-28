BYD, Japonya’nın "kei" pazarına girmeye hazırlanıyor

Çinli otomobil üreticisi BYD, Japonya’da uzun süredir yerli markaların hakimiyetinde olan mini otomobil pazarına girmeye hazırlanıyor.

Şirketin tamamen elektrikli “kei” sınıfı otomobili, gelecek yılın sonuna kadar satışa sunulmayacak, ancak şimdiden Japon yetkililer arasında dikkatle izleniyor.

BYD, iki kapılı Mini Cooper’dan daha küçük ve uygun fiyatlı araç sınıfına ait modelini, cuma günü başlayacak Japonya Mobilite Fuarı’nda tanıtacak.

Reuters'ta yer alan habere göre bu hamle, Çinli üreticiyi, Honda ve Suzuki gibi markaların neredeyse tekelinde olan “kei jidosha” yani hafif araç segmentine giren az sayıdaki yabancı firmadan biri haline getirecek.

Şirketin Japonya binek otomobil satışlarından sorumlu yöneticisi Atsuki Tofukuji, BYD’nin üç yıl önce pazara girişinden bu yana yalnızca 6 bin 600 standart boyutlu elektrikli araç sattığını belirterek, “İlk beklentilerimiz açısından Japonya’daki satışlarımızda bir sıfır eksik,” dedi.

JAPONYA'DA AVANTAJ OLABİLİR

Geçen yıl Japonya’da satılan 3 milyon 700 bin yeni binek otomobilin yalnızca yüzde 6’sı yabancı üreticilere aitti.

Ancak uzmanlara göre, maliyet bilincine sahip Japon tüketiciler ve piyasadaki sınırlı sayıda elektrikli mini araç nedeniyle BYD’nin yeni modeli ciddi bir potansiyel taşıyor. Elektrikli araçlar Japonya’da vergi indirimi ve devlet teşviklerinden de yararlanıyor.

BYD’nin “kei” otomobil kararı, şirket yöneticilerinin Tokyo’da küçük araçların ne kadar yaygın olduğunu fark etmesiyle şekillendi. Dar sokaklarda kısa mesafeler için tasarlanan kei otomobiller, genellikle 3,4 metreden kısa, 660 cc motor hacmine sahip ve Japonya dışında nadir görülen bir araç tipi.

Pazarın en çok satan modeli Honda N-Box, yaklaşık 11 bin 400 dolardan başlıyor ve geçtiğimiz yıl 200 bin adet satıldı. Nissan Sakura adlı elektrikli kei modeli ise 17 bin dolardan başlayan fiyatıyla 23 bin adetlik satış rakamına ulaştı.

BYD, 2026 sonuna kadar Japonya’nın 47 vilayetinde varlık göstermeyi hedefliyor. Şirket, yeni kei EV modelinin fiyatını açıklamadı ancak analistler rekabet edebilmek için stratejik fiyatlandırmaya gidileceğini öngörüyor.

Yeni başbakan Sanae Takaichi, elektrikli araç sübvansiyonlarının yalnızca BYD ve Tesla gibi üreticilere avantaj sağladığını savunarak bu desteklerin kaldırılmasını istemişti. Hükümetin, elektrikli araçlara sağlanan emisyon temelli vergi indirimlerini dondurmayı değerlendirdiği bildiriliyor.

BYD müşterileri daha önce 850 bin yen sübvansiyon alabilirken, bu rakamın 350 bin yen’e (yaklaşık 2 bin 300 dolar) düştüğü belirtiliyor. Analistler, BYD’nin Japonya pazarında kalıcı olabilmesi için fiyat rekabetine odaklanması gerektiğini vurguluyor.