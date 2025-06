BYD kendi kendini mi bitiriyor?

BYD tarafından başlatılan yeni bir elektrikli araç fiyat savaşı, Çinli otomobil üreticisinin stratejisine yönelik şüpheciliğin oluşması sadece iki hafta içinde piyasa değerinden 20 milyar dolar düşürdü.



RAKİPLERİ GÜÇLENDİ



BYD'nin bu yılki 5,5 milyon araçlık satış hedefini tutturup tutturamayacağına dair endişeler artarken, son özellikleri Çin'in durgun ekonomisinde ılımlı tüketici tepkisi çekiyor. Xpeng Inc. ve Zhejiang Leapmotor Technology Co. gibi rakipler pazar payı kazandı ve hisse senetleri daha iyi performans gösterdi.



REKABET KARLILIĞINI AZALTABİLİR



BYD'nin Hong Kong'da işlem gören hisseleri, yatırımcıların rekabetin kârlarını azaltmasından endişe etmeleri nedeniyle son zamanlardaki rekor seviyesinden yüzde 11 düştü. Hisse senedi daha pahalı hale geldi, değerleme cazibesinin bir kısmını kaybetti.



Sidney'deki Solomons Group'ta Asya Pasifik yatırım direktörü olan Andy Wong, "BYD'nin hisse fiyatındaki son düzeltme, marj baskısı endişeleri ve elektrikli araç sektöründeki zayıflayan duyarlılığın bir kombinasyonunu yansıtıyor. Agresif fiyatlandırma, özellikle daha olgun ve rekabetçi bir elektrikli araç pazarında, artık tek başına güçlü bir satış artışını garanti etmiyor." dedi.



FİYATLARINI YÜZDE 34 DÜŞÜRDÜ



BYD geçen ay Çin'de fiyatları yüzde 34'e varan oranlarda düşürdü ve bu, üçüncü yılına giren bir savaşta yapılan son büyük indirim oldu. Satışlar genel olarak yavaşladı ve Xiaomi Corp. ve Huawei Technologies Co. gibi yeni girenler rekabeti artırdı.



DEVLETİN RADARINA GİRDİLER



Sektör, bu hafta başında BYD de dahil olmak üzere büyük elektrikli araç üreticilerinin başkanlarını çağıran ve onlara maliyetin altında veya makul olmayan indirimlerle araba satmamaları gerektiğini söyleyen hükümetin radarına girdi.