BYD mi Xiaomi mi? Siz hangisini alırdınız?

Xiaomi merakla beklenen YU7 SUV'u Çin'de piyasaya sürdü ve 18 saat içinde 240 bin iade edilmeyen sipariş aldı. Yeni Xiaomi SUV, BYD de dahil olmak üzere eski otomobil üreticilerinin yanı sıra Çinli EV girişimlerini de sert bir şekilde vuracak.



MARKALAR BASKI ALTINDA KALACAK



Shenzhen'deki insanların mutsuz olmak için büyük bir nedeni var. YU7 sadece Sealion 8 ve Song L gibi orta ila büyük SUV'larının satışları üzerinde baskı yaratmakla kalmayacak, aynı zamanda Xiaomi'nin YU7 için pazara girişini ne kadar iyi yürüttüğü ve güçlü markayı ve sıkı hayran müşteri tabanını nasıl kullandığı nedeniyle de baskı yaratacak.



BYD'NİN ARACI 5 DAKİKADA ŞARJ OLUYOR



BYD, Tang L adlı amiral gemisi binlerce ön sipariş olmadan, önümüzdeki aylarda binlerce satış olmadan ve çoğu ana akım medyanın dikkatini çekmeden piyasaya sürdü. Muhtemelen bu otomobilden haberdar olmanın tek nedeni tek nedeni BYD'nin ultra hızlı şarj desteği ve 370 km menzili sadece 5 dakikada şarj edebilmesiydi.



İKİ MODEL ARASINDA KARŞILAŞTIRMA



BYD Tang L 239 bin 800 yuan'dan (33 bin 400 dolar) başlıyor ve YU7'nin 13 bin 700 yuan (bin 900 dolar) altında kalıyor. Tek bir 500 kW motora sahip olan RWD, 30 bin 511 RPM (dakika başına dönüş) hızında dönüyor. En yüksek hız ise 240 km/saat oldu.



253 bin 500 yuan maliyetli giriş seviyesi YU7 de 235 kW maksimum çıkış sağlayan ve 22 bin RPM'ye kadar dönen tek bir motora sahip RWD olarak öne çıkıyor. En yüksek hız ise 24 km/saat.



Tang L RWD, 670 km CLTC menzili sağlayabilen 100,5 kWh LFP blade bataryaya sahip. BYD'nin 1000V şarj platformuna sahiptir ve batarya 8.4C'lik bir şarj çarpanına sahip.



ŞARJ VE MENZİL



BYD Tang L aynı zamanda çift tabanca şarjını da destekleyerek iki şarj kablosunu aynı anda takmanıza olanak tanıyor. SUV, 6 dakikada yüzde 10'dan yüzde 70'e ve 29,7 dakikada yüzde 0'dan yüzde 100'e kadar şarj olabiliyor. Ayrıca 5 dakika içinde 370 km CLTC menzili elde edebiliyor.



Xiaomi YU7, 835 km CLTC menzili sunan CATL'den 96,3 kWh LFP bataryaya sahiptir. 800V şarj özelliğine sahiptir ve batarya 5.2C şarj çarpanına sahiptir. 10'dan yüzde 80'e 21 dakikada şarj ediliyor ve 15 dakikada 465 km menzil eklenebiliyor.



BYD'DE NVIDIA SİSTEMİ VAR



Destekli sürüş açısından BYD Tang L, 254 TOPS (saniyede trilyon işlem) sunan Nvidia Drive Orin X tarafından desteklenen ADAS sistemi DiPilot 300'e (God's Eye B) sahip.



Xiaomi YU7, 700 TOP ile Nvidia Drive AGX Thor tarafından desteklenen Xiaomi Assisted Driving Pro ADAS'a sahip. Kağıt üzerinde, Xiaomi burada kazanıyor.



Bununla birlikte, birçok yorumcu Xiaomi ADAS hakkında konuşurken çok diplomatik davrandı, hala iyileştirme için alan olduğunu ve oldukça “muhafazakar” olduğunu söyledi.



BYD Tang L, YU7'den biraz daha büyük ve önemli ölçüde daha ağır. Kesin boyutlar aşağıdaki gibidir (uzunluk/genişlik/yükseklik):



BYD Tang L: 5040/1996/1760 mm, dingil mesafesi 2,950 mm

Xiaomi YU7: 4999/1996/1608 mm, dingil mesafesi 3,000 mm

Tang L'nin boş ağırlığı 2,675 kilogram iken YU7'nin boş ağırlığı 2,315 kilogram.



ENERJİ TÜKETİMİNDE XIAOMI ÖNDE



Daha güçlü motoru, daha büyük ağırlığı ve gelişmiş optimizasyonu nedeniyle YU7, 17,4 kWh/100 km'ye kıyasla 13,3 kWh/100 km'lik bir rakamla enerji tüketimi açısından Tang L'den daha iyi performans gösteriyor. Bu şaşırtıcı değil, çünkü enerji tüketimi BYD'nin genel olarak üstün olduğu bir alan değil.



BYD Tang L, özellikle e-platformu, şarj yetenekleri ve motor gücü ile birçok alanda YU7'den daha iyi performans gösteriyor. YU7 enerji tüketimi, bağlanabilirlik ve Xiaomi hayranlarının takdir edeceği çok sayıda küçük ayrıntıda üstünlük sağlıyor.