BYD, otomobil fabrikalarını robotlara açıyor

Çinli otomobil devi BYD , endüstriyel üretimde robotların ortak kullanımını hedefleyen Çinli robotik girişim şirketi PaXini Tech ile stratejik bir iş birliği anlaşması imzaladı.

Şirketler, anlaşmayı 25 Ağustos'ta BYD'nin Shenzhen'deki küresel genel merkezinde imzaladı. Yeni enerji araçları (NEV) devi yaptığı açıklamada, ortaklığın veri toplama ve robotik gibi alanları kapsayacağını belirtti.

CnEVPost 'un yaptığı habere göre bu anlaşma, BYD ile PaXini arasındaki ilişkiyi yatırımcı ve portföy şirketi ilişkisinden, endüstriyel robot uygulamalarına odaklanan stratejik ortaklar ilişkisine yükseltiyor.

BYD, kapsamlı fabrika ortamları ve tedarik zinciri kaynaklarıyla birlikte, karmaşık araç ve bileşen üretim süreçlerine erişim sağlayacak.

Bu kaynaklar, robotlara gerçek dünya endüstriyel test ortamları sağlayacak ve somutlaştırılmış yapay zeka modellerini eğitmek için kullanılabilecek işletim verileri üretecek.

BYD, verilerin modellerin genelleme ve karar verme yeteneklerini geliştirmeye yardımcı olacağını ve robotların geniş ölçekte konuşlandırılması için zemin hazırlayacağını belirtti.

PaXini, dokunsal sensörler, çok boyutlu algılama ve birden fazla moda girebilen somutlaştırılmış veri toplama alanlarında teknolojiler sunarak robotlara daha gelişmiş dokunsal geri bildirim sağlayacak.

BYD'NİN ROBOTİK YATIRIMLARI ARTIYOR

Shenzhen merkezli PaXini, Haziran 2021'de kuruldu. Teknoloji firmasının başlıca ürünleri arasında yüksek hassasiyetli dokunsal sensörler, becerikli eller ve Tora serisi insansı robotlar yer alıyor.

PaXini için bu ortaklık, yalnızca endüstriyel uygulamalara erişim sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda bunların devreye alınmasını, veri toplamayı ve model yinelemesini de kolaylaştıracak.

BYD, Nisan 2025'te PaXini'ye stratejik bir yatırım yaparak, Agibot'a yaptığı yatırımdan sonra robotik alanındaki bir diğer önemli hamlesini gerçekleştirdi.

PaXini, Mart ayında 1 milyar yuanın (147 milyon dolar) üzerinde yatırım alarak piyasa değerini 10 milyar yuanın üzerine çıkardı. Yatırımcıları arasında Çinli e-ticaret devi JD.com da bulunuyor.

Bloomberg News, Haziran ayında bu girişimin Hong Kong'da halka arz yapmayı düşündüğünü ve potansiyel bir listeleme için çeşitli bankalarla görüşmeler yaptığını bildirmişti.

PaXini daha önce de Geely Auto ile benzer bir ortaklık kurarak Tora-One insansı robotunu Geely'nin Qiantang üretim tesisinde kullanıma sunmuştu.

Robot, otomotiv kablo demeti montajı ve yapıştırıcı uygulaması gibi esnek görevlerde kullanıldı. PaXini'nin önceki bir açıklamasına göre, bir keresinde 8 saat boyunca kesintisiz olarak arıza vermeden çalıştı ve görevlerinde yüzde 99,8'lik bir başarı oranı elde etti.