BYD Formula 1' e sponsor olmak istiyor

Elektrikli araç devi BYD Formula 1 motor yarışlarına katılmakla ilgileniyor. Şirket, halihazırda güçlü bir varlığa sahip olduğu Çin ana pazarının dışında marka bilinirliğini artırmayı hedefliyor.

Ancak, F1'in ilk Çinli takımı olmak pahalıya mal olabilir ve mevcut bir takımla iş birliği yapmak zorluklar içeriyor. BYD sponsorluğa dayalı bir yaklaşım sergileyip spor koluna girişine kolaylık sağlayabilir.

Bernstein'dan araştırma analisti Ian Moore, "Herkes F1'de yer almak istiyor. Çünkü bu, orijinal ekipman üreticileri (OEM'ler) için mevcut en büyük pazarlama aracı." dedi.

Liberty Media'ya ait F1'de halihazırda Ferrari gibi Avrupalı ​​ve Amerikalı otomobil üreticileri de bulunuyor, Mercedes-Benz, Ford Motor ve General Motors'un Cadillac'la takımlar için yarış motorları veya otomobil gövdeleri geliştiren bir firmalar arasında yer alıyor.

YÜZ MİLYONLARCA DOLAR GEREKİYOR

Formula 1'e tam katılım ücreti olarak yüz milyonlarca dolar yatırmak gerekiyor.

Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) Başkanı Muhammed Ben Sulayem ve Formula 1, tüm taraflar için ticari ve sportif faydalar sağlaması koşuluyla Çin takımının yer alması fikrine açık.