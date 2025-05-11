BYD, Türkiye’de satış rekoru kırdı: Avrupa’nın en hızlı büyüyen pazarı oldu

BYD Türkiye Genel Müdürü İsmail Ergun, Çinli otomotiv devi BYD’nin Türkiye pazarında gösterdiği hızlı büyümeyle dikkat çektiğini belirterek, “2025'in ilk dört ayında 13 bin 608 araç sattık ve Türkiye pazarında 2025'in en hızlı büyüyen otomobil markası olduk” dedi.



Ergun, gazetecilerle düzenlediği basın toplantısında markanın performansını değerlendirerek, Türkiye'nin BYD için stratejik önemde bir pazar haline geldiğini vurguladı. Avrupa genelinde BYD’ye olan ilginin arttığını belirten Ergun, “Türkiye'deki büyüme hızı, Avrupa ortalamasının oldukça üzerinde. Türk tüketicisinin yeni teknolojilere hızlı adapte olması bu başarıda büyük rol oynadı” ifadelerini kullandı.



"PAZARIN YÜZDE 23'Ü YENİ ENERJİLİ ARAÇLARDAN OLUŞUYOR"

Otomotiv pazarının yılın ilk dört ayında 381 bin 636 adede ulaştığını belirten Ergun, elektrikli araçlara olan yoğun ilginin bu büyümeyi desteklediğini söyledi. “Geçen yıl elektrikli araçların pazar payı yüzde 10’du, bu yıl nisan itibarıyla yüzde 15’i geçti. Şarj edilebilir hibritlerle birlikte ‘yeni enerjili araçlar’ın toplam payı yüzde 23’e ulaştı” dedi.



BYD’nin özellikle şarj edilebilir hibrit araçları daha ulaşılabilir fiyatlarla pazara sunduğunu belirten Ergun, “Bugün Türkiye’de satılan şarj edilebilir hibrit araçların yüzde 50’den fazlası BYD logolu. Bu, BYD’nin pazardaki liderliğini pekiştiriyor” şeklinde konuştu.



"2025 HEDEFİ: 50 BİN ARAÇ SATIŞI"

Yılın ilk dört ayında 13 bin 608 araç satışı gerçekleştiren BYD, sadece nisan ayında 5 bin 397 araçla yüzde 6,3 pazar payına ulaştı. Bu oran, markanın Türkiye’ye girişinden bu yana en yüksek seviyeyi temsil ediyor.



BYD'nin bu performansla binek otomobil pazarında 7’nci sıraya yükseldiğini söyleyen Ergun, “Yıllık hedefimiz 50 bin adet. Şu anki gidişat bu hedefle paralel. Gelen araçların tamamı satılıyor. Lojistik planlamada aksama olmazsa yılı bu satışla kapatacağız” dedi.



YENİ MODELLER YOLLDA

Ergun, BYD’nin elektrikli SUV modeli SEALION 7 ve elektrikli B-SUV modeli ATTO 2’yi yıl sonuna kadar Türkiye’de satışa sunmayı planladıklarını açıkladı. Bayi ağının da hızla genişlediğini belirten Ergun, 29 şehirde 37 bayiye ulaştıklarını aktardı.



Elektrikli araçlara geçişin artık geri döndürülemez bir süreç olduğunu vurgulayan Ergun, “Rahatlıkla söyleyebiliriz ki gelecek elektriklide. BYD, bu dönüşümde Türkiye’nin öncüsü olmaya devam edecek” dedi.