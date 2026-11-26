Çinli otomobil üreticisi BYD , Moselle bölgesindeki Hambach'ta bulunan ve şu anda Ineos'a ait olan eski Smart fabrikasını satın almak için münhasır müzakerelere başladığını duyurdu. Les Echos'un haberine göre karar, Fransız hükümetinin dört yıllık çabalarının sonucu oldu ve Avrupa'nın Çin'den ithalatı sınırlayan önlemleri belirleyici rol oynadı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, gelişmeyi Twitter'dan memnuniyetle karşılarken ayrıntılı açıklamalar için 18 Ocak'taki Choose France zirvesine işaret etti.

BYD 'nin bir numaralı yöneticisi Stella Li, ekim ortasında Paris Otomobil Fuarı'nda Fransa'nın şirketin Avrupa'daki bir sonraki fabrikası için İspanya ile birlikte kısa listede yer aldığını söylemişti.

Hükümet, BYD'yi Fransa'ya yatırım yapmaya ikna etmek için yıllardır çaba gösteriyordu, ancak şirket ilgisini zaman zaman sızdırsa da bunu hiç teyit etmemişti.

Eski Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire'e göre BYD, Hambach tesisini devralmayı iki yılı aşkın süredir değerlendiriyordu.