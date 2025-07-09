BYD ve Chery'nin ardından bir Çin otomobili daha Türkiye'de: Forthing fiyatı ne kadar?

Çin’in önde gelen otomotiv üreticilerinden Dong Feng Motor çatısı altında faaliyet gösteren FORTHING, Türkiye pazarındaki ilk teslimatlarına Ağustos ayı sonunda başlamayı planlıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, henüz teslimatlar başlamadan önce toplam 3 bn 487 adet ön sipariş alındı.

Türkiye’de kalıcı bir yapılanma hedefleyen marka, ilk aşamada T5 EVO ve M4 U-Tour modellerini satışa sundu.

Her iki model de D segmentinde yer alıyor ve 1.5 litrelik turbo beslemeli benzinli motorla donatılmış durumda. 175 beygir güç ve 285 Nm tork üreten bu motor seçeneğiyle performans ve yakıt verimliliğinin birlikte sunulması amaçlanıyor.

Önümüzdeki dönemde FORTHING’in elektrikli ve hibrit modellerinin de Türkiye pazarına girmesi bekleniyor.

Marka, ülke genelindeki bayilik ve servis ağı yapılanmasını da sürdürüyor. Yoğun başvurular doğrultusunda, kısa vadede en az 40 hizmet noktasına ulaşılması hedefleniyor.

FİYATI NE KADAR?

Modellere ilişkin fiyat bilgileri de paylaşıldı.

T5 EVO modeli, Premium, Executive ve Sport Edition olmak üzere üç donanım paketiyle sunulurken, başlangıç fiyatı 1 milyon 990 bin TL olarak açıklandı.

M4 U-Tour ise Premium ve Executive donanım seçenekleriyle satışa sunuldu. Bu modelin başlangıç fiyatı 2 milyon 190 bin TL.