BYD yeni aracını tanıttı! Fiyatıyla şaşkınlık yarattı
BYD, daha ucuz elektrikli araç yarışında Avrupa'da 19.900 euroluk hatchback'i Dolphin Surf'ü tanıttı.
BYD 23 bin eurodan (26.100 dolar) daha ucuza satılacak tamamen elektrikli bir hatchback olan Dolphin Surf'ün Avrupa lansmanı ile Avrupa'nın daha ucuz elektrikli araç yarışında çıtayı yükseltiyor.
19.990 EURODAN BAŞLAYACAK
Çinli üretici Berlin'de modelin tanıtımını yaparak 220 kilometre (137 mil) menzile sahip standart versiyonun Almanya'da Haziran sonuna kadar 19.990 euro, sonrasında ise 22.990 euro olarak fiyatlandırılacağını duyurdu. Araç, dönen dokunmatik ekran, anahtarsız giriş ve gelişmiş hız sabitleyici özellikleri gibi premium özellikler sunuyor.
Modelin piyasaya sürülmesi, Çinli elektrikli araç üreticilerinin kıtada ivme kaybettiği bir dönemde BYD'nin Avrupa'daki dayanağını güçlendirecek. Avrupalı otomobil üreticileri fiyat konusunda Çinli meslektaşlarıyla rekabet etmekte zorlanıyorlardı, ancak şimdi kitleler için daha uygun fiyatlı modeller çıkarmaya başladılar.
BYD'nin Dolphin Surf modeli, Çin'de 10.000 dolardan daha ucuza ve Dolphin Mini adıyla Meksika'da yaklaşık 20.000 dolara sattığı Seagull hatchback modelinin modifiye edilmiş ve biraz daha uzun bir versiyonu olarak öne çıkıyor.
Dolphin Surf Çin'de üretilecek ve Avrupa Birliği'nin Asya ülkesinde üretilen elektrikli araçlara uyguladığı gümrük vergisine tabi olacak. Otomobil üreticisi şu anda Macaristan ve Türkiye'de gümrük vergilerinden kaçınmak için hibrit ve elektrikli araçlar üretmek üzere fabrikalar inşa ediyor.
Şirket ilk çeyrekte dünya çapında 1 milyondan fazla otomobil sattı ve üst üste ikinci çeyrekte elektrikli araç satışlarında Tesla şirketini geride bıraktı.
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