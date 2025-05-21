BYD yeni aracını tanıttı! Fiyatıyla şaşkınlık yarattı

BYD 23 bin eurodan (26.100 dolar) daha ucuza satılacak tamamen elektrikli bir hatchback olan Dolphin Surf'ün Avrupa lansmanı ile Avrupa'nın daha ucuz elektrikli araç yarışında çıtayı yükseltiyor.

19.990 EURODAN BAŞLAYACAK



Çinli üretici Berlin'de modelin tanıtımını yaparak 220 kilometre (137 mil) menzile sahip standart versiyonun Almanya'da Haziran sonuna kadar 19.990 euro, sonrasında ise 22.990 euro olarak fiyatlandırılacağını duyurdu. Araç, dönen dokunmatik ekran, anahtarsız giriş ve gelişmiş hız sabitleyici özellikleri gibi premium özellikler sunuyor.



Modelin piyasaya sürülmesi, Çinli elektrikli araç üreticilerinin kıtada ivme kaybettiği bir dönemde BYD'nin Avrupa'daki dayanağını güçlendirecek. Avrupalı otomobil üreticileri fiyat konusunda Çinli meslektaşlarıyla rekabet etmekte zorlanıyorlardı, ancak şimdi kitleler için daha uygun fiyatlı modeller çıkarmaya başladılar.