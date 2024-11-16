BYD yeni otomobillerinin fiyatlarını açıkladı! İşte BYD ATTO-DOLPHIN-SEAL U DM-i ve SEAL U EV modellerinin fiyatı

BYD fiyatları ve modelleri belli oldu. Firma Kasım ayında Atto 3, Seal U DM-i (PHEV), Dolphin ve Seal U EV'yi satışa sunacak. Aralık ayında ise E-SUV sınıfında yer alan Han ve D Sedan sınıfında yer alan Seal satışa sunulacak. Böylece yıl sonuna kadar model sayısı 6'ya yükselecek.



BYD YENİ MODELLER VE FİYATLARI



BYD'nin Türkiye'de kasım ayı içerisinde sunduğu yenil modeller BYD ATTO 3, SEAL U DM-i, DOLPHIN ve SEAL U EV olacak.



Yeniliklerine aralık ayında da devam edecek BYD Türkiye, E segmenti amiral gemisi sedan HAN ve D sedan SEAL modellerini de satışa sunarak ürün yelpazesini yıl sonuna kadar 6 modele çıkaracak.



Donanım seviyesine yeni özellikler eklenen BYD ATTO 3, 1 milyon 490 bin lira fiyatla satışa sunulurken, 1080 kilometre menzile sahip şarj edilebilir hibrit SEAL U DM-i 1milyon 850 bin lira fiyatla tercih edilebilecek.



Bununla birlikte kasım ayı içerisinde tam elektrikli D-SUV modeli SEAL U EV 1 milyon 790 bin lira fiyatla, elektrikli DOLPHIN ise 1 milyon 280 bin lira fiyatla showroomlardaki yerini alacak.



MODELLERİN ÖZELLİKLERİ



BYD'nin Türkiye pazarında sunduğu ilk model olan BYD ATTO 3, 420 kilometre menzile sahip ve börf mavisi, kar beyazı, dağ grisi ve gece siyahı renk seçenekleriyle satışa sunuluyor. 150 kilovat (204 HP) güç ve 310 nm tork üreten elektrik motoruyla 0-100 kilometre/saniye hızlanmasını 7,3 saniyede tamamlayan otomobil, 160 kilometre/saniye maksimum hıza ulaşıyor.



ATTO 3'ün, yeni model yılı güncellemesiyle birlikte, maksimum DC şarj gücü 88 kilovattan 110 kilovata yükseltildi. Bu sayede, yüzde 10'dan yüzde 80'e hızlı şarj süresi 44 dakikadan 35 dakikaya düşürüldü.



BYD'nin D-SUV segmentindeki şarj edilebilir hibrit modeli olan SEAL U DM-i, 145 kilovatlık (197 HP) elektrik motorunu, 72 kilovat (98 HP) gücündeki 1,5 litrelik dört silindirli benzinli motoru ile kombine ederek 160 kilovat (218 HP) maksimum sistem gücü sunuyor.



18,3 kilovat/saat kapasiteli bataryasıyla, WLTP ölçümlerine göre yalnızca elektrik motoruyla 80 kilometre karma sürüş menzili sunarken, hibrit kullanımda ise toplam menzil 1080 kilometreye ulaşıyor.



BYD'nin tam elektrikli D-SUV modeli SEAL U EV, 87 kilovat/saat kapasiteye sahip yenilikçi Blade batarya ile donatılırken, segmentinde güvenliği ve dayanıklılığı üst seviyeye taşıyor.



Üst düzey güvenlik seviyesine sahip olan Blade batarya, ciddi bir trafik kazasını simüle eden zorlu bir yöntem olan Çivi Delme Güvenlik Testi'nin (Nail Penetration Test) gerekliliklerini aşmayı başarıyor.



Dünya Çapında Uyumlaştırılmış Hafif Taşıtlar Test Prosedürü (WLTP) karma ölçümlerine göre 500 kilometre menzil sunan SEAL U EV, 140 kilovat DC şarj hızıyla 28 dakikada yüzde 30'dan yüzde 80 kapasiteye kadar şarj edilebiliyor. 160 kilovatlık (218 HP) elektrikli motordan güç alan BYD SEAL U EV, 0-100 kilometre/saniye hızlanmasını 9,6 saniyede tamamlıyor.



BYD DOLPHIN ise kasım sonundan itibaren showroomlarda yerini alacak ve ileri teknolojisini uzun menzilli batarya gücüyle birleştiriyor.



Model, lityum demir fosfat (LFP) teknolojisine sahip 60,4 kilovat/saat kapasiteli Blade batarya, güvenlik, dayanıklılık ve performans sunuyor. 150 kilovat (204 HP) güç ve 290 nm tork üreten elektrik motoruyla 0-100 kilometre/saat hızlanmasını 7 saniyede tamamlayan araç, 160 kilometrem/saniye maksimum hıza ulaşıyor.



WLTP ölçümlerine göre 427 kilometre menzil sunan DOLPHIN, 88 kilovat DC hızlı şarj ile bataryasını yüzde 30'dan yüzde 80'e 29 dakikada doldurabiliyor.



BYD HAN ve BYD SEAL modelleri ise aralıkta satışa sunulacak.