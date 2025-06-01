BYD yüzde 34 indirim yaptı... Satışlar patladı

BYD şirketinin Mayıs ayı satışları, ayın son günlerinde sunulan büyük indirimlerin müşterileri showroomlara çekmesinin ardından bu yılın en iyi seviyesinde gerçekleşti.



Bugün yapılan açıklamaya göre, Çinli otomobil devi geçen ay 382 bin 476 araç sattı. Bunların 376 bin 930'unu binek otomobiller oluşturdu. Özellikle, BYD'nin 204 bin 369 adetlik bataryalı binek elektrikli araç satışı, 172 bin 561 adetlik plug-in hibrit satışını geçerek 2024'ün başından bu yana sadece ikinci kez saf EV satışlarının önüne geçti.



BYD'nin Mayıs ayı sonunda fiyatları yüzde 34'e varan oranlarda düşürmesi, diğer otomobil üreticilerinin de aynı yolu izlemesi nedeniyle hem kendi hisselerinin hem de diğer elektrikli araç üreticilerinin hisselerinin düşmesine neden oldu. Büyük indirimler, Çin'in otomobil endüstrisi derneğinin "kısır rekabete" ve "yeni bir ‘fiyat savaşı’ paniğini tetikleme" olasılığına karşı uyarıda bulunmasına yol açtı.



Çin Otomobil Üreticileri Birliği Cumartesi günü yaptığı açıklamada herhangi bir şirketin adını vermedi ancak "düzensiz fiyat savaşları kısır rekabeti yoğunlaştırarak kurumsal kar marjlarını daha da sıkıştırıyor" dedi.



Citi Research analistleri BYD'nin indirimlerinden sonra bayilerine olan trafiğin haftalık bazda yüzde 30 ila yüzde 40 arasında artmış olabileceğini tahmin ediyor.



Yılbaşından bugüne kadar BYD 1,76 milyon adet satış gerçekleştirdi. Tüm yıl için hedefi ise 5,5 milyon adet.