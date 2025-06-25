BYD'de işler terse döndü... Üretim yavaşladı, vardiya düştü

Konuyla ilgili bilgi sahibi iki kişi, Çinli elektrikli araç şampiyonu BYD'nin son aylarda Çin'deki bazı fabrikalarda vardiyaları azaltarak ve yeni üretim hatları ekleme planlarını erteleyerek üretim ve genişleme hızını yavaşlattığını söyledi.



Bu kararlar, BYD'nin son birkaç yılda dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi olarak Tesla'yı geçmesini sağlayan güçlü satış büyümesinin, Çin'in acımasız otomobil pazarında derin fiyat indirimleri sunduktan sonra ortaya çıktı.



Konunun özel olması nedeniyle isimlerinin açıklanmasını istemeyen kaynaklar, BYD'nin gece vardiyalarını iptal ettiğini ve bazı fabrikalarındaki kapasiteyi en az üçte bir oranında azalttığını söyledi.



YENİ HAT KURMA PLANLARI DA ASKIYA ALINDI



Bu kişilerden biri, daha önce bildirilmeyen bu önlemlerin en az dört fabrikaya uygulandığını ve BYD'nin yeni üretim hatları kurma planlarını da askıya aldığını söyledi.



Geçen yıl çoğu Çin'de olmak üzere 4.27 milyon otomobil satan BYD'nin ülkede en az yedi otomobil fabrikası bulunuyor ve bu yıl satışlarını yüzde 30'a yakın bir artışla 5.5 milyona çıkarmayı hedefliyor.



Reuters, üretimin azaltılması ve genişlemenin askıya alınmasının tam ölçeğini belirleyemedi ve bu önlemlerin ne kadar sürebileceğini tespit edemedi. Kaynaklardan biri, hamlelerin maliyet tasarrufu sağlamayı amaçladığını söylerken, diğeri satışların hedefleri karşılayamaması üzerine uygulandığını söyledi.



BYD yorum talebine hemen yanıt vermedi.



FABRİKA ÜRETİM HIZLARI DÜŞÜYOR



Çin Otomobil Üreticileri Birliği'nin verileri BYD'nin üretimindeki büyümenin Nisan ve Mayıs aylarında yıllık bazda sırasıyla yüzde 13 ve yüzde 0,2'ye gerilediğini gösterdi; bu iki rakam da fabrika faaliyetlerinin bir haftalık Ay Yeni Yılı tatili nedeniyle kesintiye uğradığı Şubat 2024'ten bu yana görülen en yavaş hızdı.



Veriler, BYD'nin 2023 ve 2024 yıllarında yılın ikinci çeyreğinden itibaren aylık üretimini artırmaya başladığını gösteriyor. Ancak bu yıl eğilim değişti ve Nisan ve Mayıs aylarındaki ortalama üretim 2024'ün dördüncü çeyreğine kıyasla yüzde 29 daha düşük oldu.



DÜNYANIN EN BÜYÜĞÜ HALİNE GELDİ



BYD, üretimi agresif bir şekilde artırarak ve yeni ve daha uygun fiyatlı modellerin piyasaya sürülmesini hızlandırarak birkaç yıl içinde dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi haline geldi.



En ucuz modelinin başlangıç fiyatını 55 bin 800 yuan'a (7 bin 800 dolara) düşüren son fiyat teşvikleri, Çin otomobil hisselerinde daha geniş bir satış ve rakiplerin yeni fiyat indirimlerini tetikledi.



Çin Otomotiv Bayileri Derneği tarafından Mayıs ayında yapılan bir anket, BYD bayilerinin ortalama 3,21 aylık envantere sahip olduğunu ve bunun Çin'deki tüm markalar arasında en yüksek seviye olduğunu, sektör genelindeki envanter seviyesinin ise 1,38 ay olduğunu ortaya koydu.