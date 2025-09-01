BYD'de neler oluyor? Dev şirket yaptığını tasvip etmedi

BYD'nin açıkladığı çeyreksel bazlı karında yüzde 30'luk şaşırtıcı bir düşüş oluşması, pazar payı için verilen kıyasıya mücadelede baskın oyuncuların bile güvende olmadığı ortaya çıktı. Otomobil üreticisinin hisseleri Hong Kong'da yüzde 8'e kadar düştükten sonra zararlarını azalttı.



Güçlü yurtdışı satışlarına rağmen, BYD'nin 30 Haziran'a kadar olan üç aylık dönemdeki 6,36 milyar yuan (892 milyon dolar) net geliri, analistlerin mütevazı bir artış beklentisinin altında kaldı. Yoğun indirimler, BYD'nin brüt kâr marjının 2024'ün ilk yarısındaki yüzde 18,8'den yüzde 18'e gerilemesine neden oldu. Ancak bu rakam, Zhejiang Geely Holding Group Co. ve Chery Automobile Co. gibi rakiplerini geride bırakarak sektördeki en iyiler arasında yer almaya devam ediyor.

KENDİ YAPTIKLARINI TASVİP ETMEDİ



Shenzhen merkezli dev marka, kârlılığını baskılayan sebeplerden dolayı "endüstri suistimallerini" ve "aşırı pazarlamayı" suçladı. Bu, BYD'nin 2023'ten bu yana, sonuncusu Mayıs ayında olmak üzere, birçok indirim turuna öncülük ederek fiyat savaşının başlıca itici güçlerinden biri olduğu düşünüldüğünde ironik bir durum oluşturuyor. En son indirim kampanyası, hükümeti otomobil üreticilerini "çılgın rekabet" konusunda uyarmaya yöneltti. Fiyat savaşlarının tedarik zinciri güvenliğini etkileyebileceğini ve "Çin Malı"nın uluslararası itibarına ciddi şekilde zarar verebileceği söylendi.



BYD TÖKEZLEDİ



BYD'nin bu tökezlemesi, küresel büyümesinin bu yıl hız kazanması ve markanın uluslararası satışlarının yaklaşık üçte birini gerçekleştirdiği Brezilya, Avustralya, Singapur ve Avrupa'nın bazı bölgelerinde önemli ilerlemeler kaydetmesi göz önüne alındığında şok edici. Hong Kong, Makao ve Tayvan hariç yurtdışı geliri, geçen yılın aynı dönemine göre ilk altı ayda yüzde 50 artarak 135,4 milyar yuana ulaştı.



Araştırma şirketi Sanford C. Bernstein tarafından hafta sonu yayınlanan bir notta, marj daralmasının "rekabetin izleri" olarak nitelendirildiği, daha yüksek yurtdışı satış karmasına rağmen marj baskısının devam ettiği belirtildi. Eunice Lee de dahil olmak üzere analistler, "Artan tanıtım çalışmaları beklenen hacim büyümesini sağlayamadı ve daha yüksek sermaye harcamaları marjları daha da olumsuz etkiledi." diye yazdı.