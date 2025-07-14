BYD'den atak geldi, birinci olmak istiyor

Çinli otomobil üreticisi BYD, Suudi Arabistan'daki genişleme çabalarını hızlandırmayı, Tesla şirketinin ülkedeki lansmanından ivme kazanmayı ve krallığın elektrikli otomobiller için yeni bir merkez olma çabasından yararlanmayı planlıyor.

Suudi Arabistan Genel Müdürü Jerome Saigot'a göre, geçen yıl Suudi Arabistan'da faaliyete geçen ve şu anda üç showroom işleten BYD, 2026'nın ikinci yarısına kadar yedi lokasyon daha açmayı hedefliyor.



Firma bu yıl krallıkta 5 binden fazla araç satmayı bekliyor. Bu rakam BYD'nin genel satışları için devede kulak kalsa da benzinli araçların yollara hakim olduğu ve elektrikli araçların benimsenmesinin yavaş ilerlediği bir pazarda oldukça büyük bir rakam.



Saigot "Suudi Arabistan karmaşık bir pazar. Hızlı gitmeniz gerekiyor. Büyük düşünmeniz gerekiyor. Yılda beş ya da on bin araçla yetinecek değiliz." dedi.



SUUDİ ARABİSTAN ELEKTRİKLİ ARAÇLARA YATIRIM YAPIYOR



Suudi Arabistan, emisyonları azaltmak, otomobil ithalatını azaltmak ve yerel ekonomiyi çeşitlendirmek için daha geniş bir stratejinin parçası olarak Kamu Yatırım Fonu aracılığıyla elektrikli araç endüstrisine büyük yatırım yapıyor. PIF, otomobil üreticisi Suudi Arabistan'ın ilk otomobil üretim tesisini kurmaya çalışırken Lucid Motors'u destekledi. Ayrıca Ceer olarak bilinen kendi EV markasını yarattı ve EV şarj istasyonları kurmak için bir JV başlattı.



SADECE YÜZDE 1'İ ELEKTRİKLİ



Yine de, PwC'ye göre, yüksek maliyetler, seyrek şarj altyapısı ve aşırı sıcaklık faktörleri elektrikli araçların benimsenmesini zorlaştırırken, elektrikli otomobiller krallıktaki toplam otomobil satışlarının sadece yüzde 1'inden fazlasını oluşturuyor.



Tesla Nisan ayında Riyad'da ilk showroomunu açarak BYD ve Geely gibi otomobil üreticilerine katılarak pazarda yer edinmeye çalıştı. BYD'den Saigot, Tesla'nın elektrikli araç farkındalığını artırmaya yardımcı olması nedeniyle bu hamlenin faydalı olduğunu düşünüyor.

Daha önce Nissan Motor ve Great Wall Motor şirketlerinde görev yaptıktan sonra Nisan ayında BYD'de çalışmaya başlayan Saigot, “Tesla pazarlama konusunda ne kadar çok iletişim kurarsa bizim için o kadar iyi olur” dedi.



TESLA'YA ÜSTÜNLÜK SAĞLIYOR



BYD son aylarda Tesla'ya karşı güç kazanıyor. Çinli otomobil üreticisi Nisan ayında ilk kez Avrupa'da Elon Musk'ın firmasından daha fazla tamamen elektrikli otomobil sattı. Bazı analistler şimdi BYD'nin tüm yıl boyunca küresel olarak Tesla'nın önüne geçeceğini tahmin ediyor.