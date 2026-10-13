BYD'den Avrupa'ya iki yeni fabrika planı

Çinli otomotiv devi BYD , Avrupa'daki üretim kapasitesini artırmak amacıyla iki yeni fabrika kurmayı hedefliyor.

BYD Başkan Yardımcısı Stella Li, Paris Otomobil Fuarı'nda Fransız yayın kuruluşu BFM Business'a yaptığı açıklamada, şirketin Avrupa'ya önemli yatırımlar yapmayı ve yerel üretimini genişletmeyi planladığını söyledi.

Macaristan'daki yatırımlarına dikkat çeken Li, şirketin Avrupa'ya yönelik uzun vadeli stratejisi kapsamında ikinci ve üçüncü fabrikalarını kurmak istediğini belirtti.

FRANSA'DA FABRİKA KURULABİLİR

Li, rekabetçi enerji maliyetleri nedeniyle Fransa'nın yeni fabrika için değerlendirilen ülkeler arasında bulunduğunu açıkladı.

Fransa'da üretim tesisi kurma olasılığını yakından incelediklerini belirten Li, şirketin hedeflerinin yalnızca otomobil üretimiyle sınırlı olmadığını vurguladı.

BYD'nin yerel bayileri desteklemeyi ve Fransız tüketicilerle ilişkilerini güçlendirmeyi amaçladığını ifade eden Li, Fransız tüketicilerin BYD'yi benimsemesini ve şirketi bir Fransız markası gibi görmesini istediğini söyledi.

Öte yandan Li, Fransa'da fabrika kurulmasına ilişkin henüz nihai karar alınmadığını belirterek Avrupa'daki yeni tesislerin ne zaman faaliyete geçeceğine ilişkin bir takvim paylaşmadı.