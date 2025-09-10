BYD'den Dolphin modeline özel kredi kampanyası

Çinli otomotiv devi BYD kampanya yapmaya başladı. BYD, 150 bin liraya 12 ay vade, yüzde 0.99 oranında faizle kredi veriyor.



Sadece BYD Dolphin modelinde geçerli olacak olan kampanya kapsamında fiyatlar Comfort pakette 1 milyon 664 bin lira, Desing pakette ise 1 milyon 789 bin lira olarak belirlendi.



Kredinin aylık ödemesi 13 bin 570 lira, toplam geri ödemesi de 162 bin 842 liraya çıkıyor.