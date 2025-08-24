BYD'den fabrika açıklaması... Üretimin başlama tarihi belli oldu

BYD, Güneydoğu Asya'daki varlığını daha da genişletmek amacıyla Malezya'da bir montaj fabrikası inşa edecek.



Çinli yeni enerji aracı (NEV) üreticisi, 22 Ağustos'ta Malezya'da güncellenen Seal'in lansman etkinliğinde, Güneydoğu Asya ülkesinde bir CKD montaj tesisi kuracağını ve üretimin 2026'da başlamasının beklendiğini duyurdu.



CKD, tamamen sökülmüş anlamına gelir ve bileşenlerin üretici ülkeden kit halinde ithal edildiği ve yerel olarak monte edildiği bir üretim yöntemini ifade eden, sektöre özgü bir terim olarak biliniyor.



BYD Asya-Pasifik otomotiv satış bölümü genel müdürü Liu Xue Liang, "Malezya, BYD'nin Güneydoğu Asya'daki en önemli pazarlarından biri olmuştur ve bugün CKD ve Yeni BYD SEAL'in duyurulması, buradaki yolculuğumuzda yeni bir bölümü işaret ediyor" dedi.



Güneydoğu Asya'da BYD'nin Tayland fabrikası Temmuz 2024'te üretime başladı. Şirket ayrıca Kamboçya'da da bir fabrika kurmayı planlıyor.



Seal, Malezya'da Şubat 2024'te piyasaya sürüldü. Güncellenen Seal, Malezya'da Premium ve Performans seçenekleriyle sırasıyla 171 bin 800 Malezya Ringgiti (40 bin 640 dolar) ve 191 bin 800 Malezya Ringgiti'nden başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Bu fiyatlar, önceki modele göre 8.000 Malezya Ringgiti daha düşük.



BYD'nin bayi ortağı Sime Motors'un Güneydoğu Asya Genel Müdürü Jeffrey Gan, lansmanın, 2024 yılında Malezya'da en çok satan elektrikli sedan olan BYD Seal'in başarısının üzerine inşa edildiğini söyledi.



BYD, 22 Ağustos'ta Malezya'da yeni bir mağaza açarak yerel mağaza sayısını 43'e çıkardı.



TÜRKİYE FABRİKASINDA DURUM NE?

Konu hakkında bilgi sahibi iki kaynak, Çinli BYD'nin Macaristan'daki yeni elektrikli araç fabrikasında seri üretimi 2026 yılına kadar erteleyeceğini ve fabrikayı en azından ilk iki yıl kapasitenin altında çalıştıracağını söyledi.

TÜRKİYE'DE BEKLENENDEN DAHA ERKEN ÜRETİM BAŞLAYACAK



Aynı zamanda, Çin'in bir numaralı otomobil üreticisi, işçilik maliyetlerinin daha düşük olduğu Türkiye'deki yeni fabrikasında beklenenden daha erken otomobil üretmeye başlayacak ve açıklanan üretim planlarını büyük ölçüde aşacak.



ÜRETİM MACARİSTAN'DAN TÜRKİYE'YE KAYDIRILACAK



Üretimin Macaristan'dan Türkiye'ye kaydırılması, Çin'de üretilen elektrikli araçlara uyguladığı gümrük vergilerinin Çin yatırımlarını ve iyi maaşlı üretim işlerini getireceğini uman Avrupa Birliği için bir gerileme yaratacak.



TÜRKİYE'DEKİ FABRİKA AB'YE İHRAÇ YAPACAK



Türkiye'deki yeni fabrikada üretilen araçların birçoğu Avrupa'ya da gönderilecek ve Avrupa Birliği'ne ihraç edildiklerinde herhangi bir gümrük vergisiyle karşılaşmayacak.



BYD'nin Avrupa operasyonlarının merkezi olacak Macaristan, sağcı Başbakan Viktor Orban yönetiminde Çin için önemli bir ticaret ve yatırım ortağı haline geldi.



Türkiye uzun zamandır Toyota, Stellantis, Ford, Hyundai ve Renault gibi büyük otomobil üreticileri için düşük maliyetli bir üretim merkezi olarak hizmet veriyor.



Mart ayında Türkiye, Çinli Chery'nin yıllık 200 bin araç üretim kapasitesine sahip bir fabrikaya 1 milyar dolar yatırım yapacağını açıkladı.