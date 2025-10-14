BYD'den fabrika atağı... Dev şirket resmen değerlendiriyor

Çin'in bir numaralı otomobil üreticisi BYD, Avrupa pazarına hizmet verecek üçüncü otomobil fabrikası için İspanya'yı en öncelikli aday olarak değerlendiriyor.



Konuya yakın iki kaynak Reuters'e verdiği bilgiye göre, şirket kıtadaki satışlarını büyütmeyi hedefliyor.



TÜRKİYE'YE DE FABRİKA KURACAK



Macaristan ve Türkiye'deki planlanan iki fabrikaya katılacak bir BYD montaj tesisi, Tesla ile rekabet eden otomobil üreticisi için önemli bir destek olacak ve İspanya'nın elektrikli araç üretiminde büyük bir merkez olma hedefini de güçlendirecek.



Kaynaklardan biri, İspanya'nın BYD tarafından nispeten düşük üretim maliyetleri ve temiz enerji ağı nedeniyle tercih edildiğini söyledi.



BYD'nin İspanya ve Portekiz ülke müdürü Alberto De Aza geçen ay Reuters'e, İspanya'nın endüstriyel altyapısı ve ucuz elektriği nedeniyle BYD'nin Avrupa üretim ayak izinin daha fazla genişlemesi için ideal bir yer olacağını söyledi.



Üçüncü bir kaynak, şirketin henüz nihai bir karar iletmediğini ve İspanya dışında diğer ülkeleri de değerlendirdiğini belirtti. Yıl sonundan önce gelmesi gereken tesis konusundaki nihai kararın Çin düzenleyicileri tarafından onaylanması gerekecek.