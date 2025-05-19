BYD'den önemli karar! Yatırım Avrupa'ya kayıyor

Çinli otomotiv firmaları dünya genelinde büyük satış hacimlerine ulaştı. Avrupa ve ABD'ye ulaşmakta zorluk çeken markalar yatırım kararlarını AB ülkelerine kaydırmayı hedefliyor.



MERKEZ MACARİSTAN OLACAK



BYD CEO'su ve Başkanı Wang Chuanfu'nun bir basın toplantısında yaptığı açıklamada şirketin Macaristan'da Avrupa merkezi kurmayı planladığını söyledi.



Habere göre Wang, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile düzenlediği basın toplantısında, planlanan merkezin test, satış ve satış sonrası hizmetler ve iç pazar için model geliştirme merkezlerine sahip olacağını söyledi.



BYD şu anda Macaristan'da bir elektrikli araç fabrikası inşa ediyor. Raporda, şirketin 2016 yılında elektrikli otobüsler için ülkedeki ilk Avrupa tesisini kurduğu belirtildi.



BYD'nin hem Hong Kong hem de Shenzhen hisseleri son işlemlerde yüzde 1'in üzerinde değer kaybetti.