BYD'den Pakistan adımı

Çinli elektrikli araç devi BYD, bölgede artan elektrikli ve plug-in hibrit araç talebini karşılamak için Pakistan'da montajı yapılacak ilk aracını 2026 Temmuz veya Ağustos'a kadar piyasaya sürmeyi planlıyor.



Dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi BYD, ana pazarındaki şiddetli fiyat savaşının yanı sıra yurtdışında da hızla büyüyor. Pakistan fabrikası, gelişmekte olan pazarlardaki artan talebi karşılamayı ve Pakistan hükümetinin sağladığı teşviklerden yararlanmayı hedefliyor.



BYD Pakistan Satış ve Strateji Başkan Yardımcısı Danish Khaliq, Reuters'a yaptığı açıklamada, fabrikanın Nisan ayından Karaçi yakınlarında inşa edilen fabrikanın başlangıçta çift vardiya ile yılda 25.000 araç üretme kapasitesine sahip olacağını söyledi. Ancak tam kapasiteye ne zaman ulaşılacağı veya seri üretimin ne zaman başlayacağı konusunda detay vermedi.

