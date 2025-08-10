BYD'den süper otomobil... Fiyat ve süratiyle şaşırttı

BYD'nin alt markası Yangwang'ın Yangwang U9 elektrikli süper otomobiliyle performans canavarını ortaya çıkarmaya hazırlanıyor.



Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı (MIIT), Yangwang U9 elektrikli süper otomobilin yeni versiyonunun da dahil olduğu, halkın geri bildirimini almak üzere satış için onaylanacak araç modellerinin son kataloğunu yayınladı.



Halk 9-15 Ağustos tarihleri arasında geri bildirimde bulunabilecek.



SHENZHEN'DE ÜRETİLECEK



Yangwang U9'un katalogda sadece bir sayfası bulunuyor ve ürün model numarası QCJ7000AFBEV3, üretim adresi ise BYD'nin Shenzhen fabrikası olarak listeleniyor.



DÖRT MOTORU VAR, GÜÇLERİ İKİ KATINA ÇIKARILDI



Elektrikli süper otomobil, mevcut modelle aynı olan dört motorla donatılmıştı, ancak her motorun gücü iki katına çıkarıldı.



Yeni Yangwang U9'daki dört motorun tümünün tepe gücü 555 kW oldu.



Bunun, şu anda 0'dan 100 km/sa hıza 2,36 saniyede çıkabilen elektrikli süper otomobilin hızlanma performansını daha da artırması bekleniyor.



Yeni Yangwang U9, daha yüksek güç elde etmek için BYD'nin yüksek hızlı motor teknolojisini kullanabilir.



30 BİN RPM İDDİASI



Şirket 17 Mart'ta, seri üretim motorlar arasında en yüksek ve 30 bin rpm'yi aşan ilk motor olduğunu iddia ettiği 30.511 rpm'ye kadar hıza sahip bir motoru tanıttı.



350 KM/S HIZA ULAŞIYOR



Boş ağırlığı 2480 kilogram olan otomobil, maksimum 350 km/s hıza çıkıyor.



BYD'nin pil iştiraki FinDreams Battery tarafından tedarik edilen lityum demir fosfat (LFP) pilleri kullanılıyor.



FİYATI DUDAK UÇUKLATIYOR



U9 şu anda Çin'de 1,68 milyon Çin Yuanı'na (233 bin 840 dolar, 9.5 milyon lira) fiyatla satılıyor.