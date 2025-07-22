BYD'den Türkiye kararı... Üretime ne zaman başlanacak?

Konu hakkında bilgi sahibi iki kaynak, Çinli BYD'nin Macaristan'daki yeni elektrikli araç fabrikasında seri üretimi 2026 yılına kadar erteleyeceğini ve fabrikayı en azından ilk iki yıl kapasitenin altında çalıştıracağını söyledi.



TÜRKİYE'DE BEKLENENDEN DAHA ERKEN ÜRETİM BAŞLAYACAK



Aynı zamanda, Çin'in bir numaralı otomobil üreticisi, işçilik maliyetlerinin daha düşük olduğu Türkiye'deki yeni fabrikasında beklenenden daha erken otomobil üretmeye başlayacak ve açıklanan üretim planlarını büyük ölçüde aşacak.



ÜRETİM MACARİSTAN'DAN TÜRKİYE'YE KAYDIRILACAK



Üretimin Macaristan'dan Türkiye'ye kaydırılması, Çin'de üretilen elektrikli araçlara uyguladığı gümrük vergilerinin Çin yatırımlarını ve iyi maaşlı üretim işlerini getireceğini uman Avrupa Birliği için bir gerileme yaratacak.



MACARİSTAN'DAKİ ÜRETİM ÇOK KÜÇÜK KALACAK



Kaynaklar, BYD'nin Macaristan'ın güneyindeki Szeged'de bulunan 4 milyar euroluk (4,64 milyar dolar) fabrikasının 2026 yılında seri üretime başlayacağını ancak tüm yıl boyunca sadece birkaç on bin araç üreteceğini söyledi. Bu da BYD'nin 150 bin araçlık ilk üretim kapasitesinin çok küçük bir kısmı olacak. Nihayetinde yılda maksimum 300 bin araç kapasitesine sahip olması bekleniyor.



Üçüncü bir kaynak ise 2026'da daha yavaş bir başlangıç yapılacağını doğruladı.



EKİM AYINDA MACARİSTAN FABRİKASI FAALİYETE GEÇECEK



BYD, Szeged'deki faaliyetlerine Ekim ayında başlayacağını söyledi, ancak seri üretimin ne zaman başlayacağını kamuoyuna açıklamadı. Kaynaklar, Szeged'deki üretimin 2027 yılında artacağını, ancak yine de planlanan kapasitenin altında kalacağını söyledi.



2026 SONUNDA TÜRKİYE'DE ÜRETİM BAŞLAYACAK



Bu arada, kaynaklardan biri, otomobil üreticisinin Türkiye'de 2026 sonunda üretime başlamasını beklediğini ve yıllık 150 bin otomobil kapasiteli 1 milyar dolarlık fabrikanın gelecek yıl Macaristan'daki fabrikadan daha fazla otomobil üreteceğini söyledi.



Kaynak, Manisa'da bulunan fabrikadaki üretimin 2027'de 150 bin aracı aşacağını ve BYD'nin 2028'de üretimi büyük ölçüde artıracağını sözlerine ekledi.



BYD yorum taleplerine yanıt vermedi.



BYD AVRUPA'YA GÜMRÜK VERGİSİZ OTOMOBİL SATMAK İÇİN MACARİSTAN'I SEÇTİ



BYD Macaristan'daki fabrikayı Avrupa'da gümrük vergisinden muaf otomobil satmak için inşa ediyor. Şu anda Avrupa'da sattığı tüm otomobiller Çin'de üretiliyor ve standart yüzde 10'luk vergiye ek olarak Çin yapımı elektrikli araç ithalatında AB'nin sübvansiyon karşıtı tarifelerine tabi. BYD'ye bu durumda toplam tarife yüzde 27 olarak uygulanacak.



TÜRKİYE'DEKİ FABRİKA AB'YE İHRAÇ YAPACAK



Türkiye'deki yeni fabrikada üretilen araçların birçoğu Avrupa'ya da gönderilecek ve Avrupa Birliği'ne ihraç edildiklerinde herhangi bir gümrük vergisiyle karşılaşmayacak.



BYD'nin Avrupa operasyonlarının merkezi olacak Macaristan, sağcı Başbakan Viktor Orban yönetiminde Çin için önemli bir ticaret ve yatırım ortağı haline geldi.



Türkiye uzun zamandır Toyota, Stellantis, Ford, Hyundai ve Renault gibi büyük otomobil üreticileri için düşük maliyetli bir üretim merkezi olarak hizmet veriyor.



Mart ayında Türkiye, Çinli Chery'nin yıllık 200 bin araç üretim kapasitesine sahip bir fabrikaya 1 milyar dolar yatırım yapacağını açıkladı.



YÜKSELEN TALEP



BYD, şiddetli bir fiyat savaşıyla karşı karşıya olduğu ana pazarı Çin'in dışında hızla genişliyor. Reuters geçen ay BYD'nin bazı fabrikalardaki vardiyaları azaltarak ve yeni üretim hatları eklemeyi erteleyerek Çin'deki genişlemesini yavaşlattığını bildirdi.



BYD'nin Avrupalı rakiplerinin modellerinden daha ucuz olan elektrikli araçlarına olan talep bölgede hızla artıyor.



BREZİLYA'DA DAVALARLA UĞRAŞIYORLAR



BYD Brezilya'daki fabrikasında faaliyetlerini artırmaya başladı, ancak aynı zamanda Brezilyalı savcılar tarafından kompleksin inşası için tutulan Çinli müteahhitlerin dahil olduğu işçi istismarı iddiaları nedeniyle dava edildi.



İki kaynağa göre, otomobil üreticisi Macaristan'daki Szeged fabrikasında ilk olarak 2023 yılında duyurulan üretim hattı makinelerini Eylül ayına kadar kurmayı planlıyordu.



Ancak kaynaklar, son aylarda Çin'deki üretim merkezlerinden birinde inşa edilmekte olan üretim hattının takımlarını geciktirdiğini de sözlerine ekledi.



BYD'nin Szeged için planları değişebilir. Geçtiğimiz yıl, yöneticiler fabrikada Atto 2, Atto 3 ve Dolphin de dahil olmak üzere bir dizi farklı model üretme olasılığından bahsetmişlerdi.



Bir kaynak Reuters'a BYD'nin popüler Atto 3 ve Dolphin EV'lerin yanı sıra yakında piyasaya sürülecek düşük maliyetli Seagull modelini de burada üreteceğini söylerken, başka bir kaynak Atto 2, Atto 3 ve Dolphin'i üreteceğini söyledi.