BYD'den yeni model... Denza B8 tanıtıldı

BYD'nin Denza B8 tam boyutlu plug-in hibrit SUV modeli, Afrika ve Orta Doğu için yeni bir araç olarak Çin'de tanıtıldı. Arazi aracı Denza B8 Çin'de Fang Cheng Bao Bao 8 (Leopard 8) adıyla satılıyor. Denza B8, BYD'nin üst düzey markasının model yelpazesini genişletmek için 2025'in üçüncü çeyreğinde yurt dışı pazarlara girecek.



BYD, Çin'de Denza, Fang Cheng Bao (FCB) ve Yangwang olmak üzere üç üst düzey markayı işletiyor. Ancak şirketin uluslararası stratejisi, FCB markalı modellerin Denza'ya entegrasyonunu içeriyor. Daha önce FCB Bao 5 off-road aracının Denza B5 adı altında Avustralya pazarına gireceği doğrulanmıştı. Bu SUV, ikinci FCB modelinin de Denza'nın bir parçası olarak küresel pazarlara gireceğini açıkladı.



DENZA B8, AFRİKA VE ORTA DOĞU İÇİN TANITILDI



Denza B8, 1 Ağustos'ta düzenlenen 2025 Orta Doğu ve Afrika Medya Turu sırasında Çin'deki BYD Zhengzhou fabrikasında tanıtıldı. Şirket, Suudi Arabistan, Güney Afrika, BAE ve Fas'tan yaklaşık kırk medya temsilcisini bir araya getirdi. Etkinlik sırasında BYD temsilcileri, bu yılın üçüncü çeyreğinde Orta Doğu ve Afrika'da birkaç model piyasaya sürmeyi planladıklarını paylaştı.



Etkinlik sırasında BYD, iki crossover modeli olan Denza B5 ve Denza B8'i resmi olarak tanıttı. B5 SUV, daha önce Avustralya'da yol testleri sırasında görülmüştü. Bu nedenle, piyasaya sürülmesi sürpriz olmadı. Temel özellikleri arasında Denza logosu ile yeniden tasarlanmış ön ızgara yer alıyor. Buna karşılık, Denza B8 ilk kez küresel olarak tanıtıldı ve dikkatleri üzerine çekti.



Denza B8, dikey çubuklara sahip karartılmış radyatör ızgarasıyla FCB Bao 8'den farklı tasarıma sahip. Büyük tamponları, yüksek kaput çizgisi, büyük jantlar ve gömme kapı kollarıyla dikkat çekiyor. Araçta, üzerine yedek lastik monte edilmiş açılır kapanır bir bagaj kapağı bulunuyor. Araçta tavanda LiDAR sensörü ve ön tamponda sis farları var. Denza B8'in bir diğer öne çıkan özelliği, ince bir LED şeritle birleştirilmiş bloklu farları.



B8'in iç mekanında yedi ve altı koltuklu iki farklı düzen seçeneği bulunuyor. Aracın orta konsolunda üç ekran varken direksiyon simidinin arkasında 12,3 inçlik bir LCD gösterge paneli yerleştirilmiş. Sürücü ekranının çapı 17,3 inç olurken ön yolcu da bağımsız bir 12,3 inçlik monitöre sahip durumda. B8'de Denza logosu bulunan dört kollu bir direksiyon simidi bulunuyor.

1200 KİLOMETRE MENZİLİ VAR



Denza B8, plug-in hibrit güç aktarma sistemi kullanılıyor. 2 litrelik ICE ile iki elektrik motoru eşleştirilmiş durumda. Sistemin maksimum güç çıkışı 550 kW (737 hp). Bu araç ayrıca düşük hızda 4WD modu ve üç otomatik diferansiyel kilidi sunuyor. Kar, kum, çamur, dağ, kaya, su geçişi vb. gibi çok sayıda off-road modu sağlıyor. B8, 4,8 saniyede 100 km/s hıza ulaşıyor. 36,8 kWh LFP batarya sayesinde elektrikli WLTC menzili 100 km'ye ulaşıyor. Karışık menzili 1.200 km seviyelerinde.