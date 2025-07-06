BYD'den yeni otomobil... 2 bin kilometre menzili var, 611 bin liradan satılıyor

BYD hibrit sedanı Seal 06 DM-i'nin wagon versiyonunu piyasaya sürerek popüler Seal ailesi ürün gamını daha da genişletti.



Çinli otomotiv devi, 109 bin 800 RMB (15 bin 320 dolar, yaklaşık 611 bin lira) başlangıç fiyatıyla Seal 06 DM-i Touring Edition'ı düzenlenen bir etkinlikte resmen piyasaya sürdü.



Normal Seal 06 DM-i hibrit sedan, 28 Mayıs 2024 tarihinde BYD'nin beşinci nesil DM teknolojisine dayalı olarak piyasaya sürüldü ve 2 bin 100 kilometreye kadar NEDC menziline sahip.



Sedan, 99 bin 800, 109 bin 800, 119 bin 800, 129 bin 800 ve 139 bin 800 yuan başlangıç fiyatlarıyla beş farklı modelde sunuluyor.



Seal 06 DM-i Touring Edition 109 bin 800 yuan, 119 bin 800 yuan ve 129 bin 800 yuan başlangıç fiyatlarıyla üç farklı modelde sunulmaktadır.



Vagon varyantı 4.850 mm uzunluk, 1.890 mm genişlik ve 1.505 mm yükseklik ölçülerine ve 2.790 mm dingil mesafesine sahip olup, 4.830 mm uzunluk, 1.875 mm genişlik ve 1.495 mm yükseklik ölçülerine ve 2.790 mm dingil mesafesine sahip normal Seal 06 DM-i'den biraz daha büyük.



Seal 06 DM-i Touring Edition'ın genel tasarımı normal Seal 06 DM-i'nin tarzını takip ediyor, ancak daha fazla depolama alanı sağlayan daha yüksek bir arka bagaja sahip.



Gücünü 74 kW çıkışa sahip 1.5L benzinli motordan alan araçta ayrıca 120 kW veya 160 kW güç çıkışına sahip bir elektrik motoru var. 0'dan 100 km/sa hıza 7,7 saniye gibi kısa bir sürede çıkabiliyor.



150 KİLOMETRE BATARYA MENZİLİ VAR



BYD'nin blade bataryası ile donatılan modelin giriş seviyesi versiyonu 80 kilometre, diğer iki versiyonu ise 150 kilometre batarya menzili sunuyor.



Batarya 25 dakika içinde yüzde 30'dan yüzde 80'e kadar şarj olabiliyor ve harici güç kaynağını destekliyor.



2 BİN KİLOMETRE MENZİLİ VAR



Seal 06 DM-i Touring Edition, batarya bittiğinde 100 kilometrede 3.15 litre yakıt tüketimine ve tam yakıt ve şarjla 2.000 kilometreye kadar menzile sahip.



Seal başlangıçta elektrikli bir sedan olarak başladı ancak o zamandan beri birden fazla modelden oluşan bir aileye dönüştü.



Seal 06 EV saf elektrikli sedan, 7 Haziran'da piyasaya sürüldü ve Seal ailesinin en son üyesi oldu.



Seal 06 EV'den önce Seal ailesinde hibrid Seal 05 DM-i, hibrid Seal 06 DM-i, hibrid Seal 07 DM-i, saf elektrikli Seal 06 GT ve saf elektrikli Seal yer alıyordu.



Çin'de, yerel tüketiciler geleneksel sedan ve SUV'ları (spor hizmet araçları) tercih ettiğinden, vagon tipi araçlar niş bir pazar oluşturuyor.



Zeekr ve Nio gibi otomobil üreticilerinin bu tür modelleri son yıllarda popülerlik kazandıkça, daha fazla otomobil üreticisi bu tür modelleri piyasaya sürenler arasına katıldı.



BYD, halihazırda birden fazla markası altında vagon modeli olarak da değerlendirilebilecek birkaç model piyasaya sürdü.



BYD, Haziran ayında 382 bin 585 araç satarak yıllık bazda yüzde 11.98 ve aylık bazda yüzde 0.03 artışla yılın en yüksek seviyesine ulaştı.



Seal ailesi Haziran ayında 44 bin 387 adet satarak yıllık bazda yüzde 81.86, aylık bazda ise yüzde 73.47 artış gösterdi.