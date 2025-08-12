BYD'den yeni otomobil... 965 bin liradan satılacak

BYD, Çin'de Chaser 05 olarak bilinen, yerel üretimi Seal 5 DM-i'yi Tayland'da piyasaya sürerek Güneydoğu Asya pazarındaki ürün yelpazesini daha da genişletti.



Seal 5 DM-i, 8 Ağustos'ta Tayland'da piyasaya sürüldü. Bu, Çinli yeni enerji aracı (NEV) üreticisinin Tayland'da yerel olarak ürettiği dördüncü model ve BYD'nin Tayland fabrikasında üretilen ilk sağdan direksiyonlu model oldu.



Model, Tayland'da Premium ve Standart olmak üzere iki versiyonla satışa sunuluyor. Premium versiyonunun başlangıç fiyatı 769 bin 900 Tayland Bahtı (yaklaşık 23 bin 730 dolar, 965 bin lira), sınırlı süreli promosyon fiyatı ise 699 bin 900 Tayland Bahtı.



FİYAT İÇİN RAKİPLER BEKLENİYOR



Standart versiyonun fiyatı henüz açıklanmadı ve rakiplerin fiyatlarını belirlemesinin ardından belirlenecek.



BYD Tayland Genel Müdürü Ke Yubin, Seal 5 DM-i'nin Rayong tesisinde üretilmesinin, BYD'nin Tayland'ın üretim kapasitesine olan güvenini ve takdirini gösterdiğini söyledi.



Şirketten bugün yapılan açıklamaya göre BYD, Tayland'da bugüne kadar 90 binden fazla araç sattı.



Şirket, BYD'nin Tayland'ın NEV endüstrisinin gelişimine öncülük ettiğini ve 9 binden fazla yerel istihdam yaratacağını belirtti.