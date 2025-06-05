BYD'nin indirimi dengeleri sarstı! Tedbir geliyor

Çinli otomotiv devi BYD'nin yüzde 30'un üzerinde indirim yapması Çinli otomobil üreticisi şirketlerin hisselerinde sert düşüşlere neden olmuştu. BYD satışlarını artırırken diğer şirketlerin satış hızlarında yavaşlamalar ortaya çıkmıştı.



Çin Ticaret Bakanlığı bu durumu düzenli hale getirmek için çalışmalara başladı. Bakanlık "Otomobil tüketim piyasasındaki politika rehberliğini hızlandıracağız" açıklamasında bulundu.



Toplantıların yapılarak yoğun rekabetin yol açtığı sorunlar konusunda görüşlerin alınacağını belirten bakanlık, rekabete ilişkin ayarlamalara gidileceğini belirtti.



DÜZENLEME GELİYOR



Otomotiv pazarında tüketimi düzenleyici yönlendirmeler Çin'de devreye girecek. Çinli şirketlerin çıkarlarının korunması için gereken tedbirler alınacak.