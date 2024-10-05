BYD'nin Manisa fabrikası için ÇED süreci başladı

Türkiye'de yaklaşık 1 milyar dolarlık yatırım kararı alan dünyanın önde gelen otomotiv firması BYD'nin, Manisa’da inşa edeceği fabrika için Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreci başlatıldı.



BYD'nin Binek Araç Üretim Tesisi Projesi'ne ilişkin ÇED başvuru dosyası Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına sunuldu. Böylece, projeye ilişkin ÇED süreci başlatıldı.



Süreç tamamlanana kadar, her türlü bilgi ve projeye ilişkin görüş, soru ve öneriler, Manisa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü veya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na gönderilebilecek.



200 BİN KAPASİTELİ OTOMOBİL ÜRETİMİ



ÇED başvuru dosyasında yer alan bilgilere göre, farbika Manisa'nın Yunus Emre ilçesindeki Manisa Organize Sanayi Bölgesi içerisinde arsa tahsisi yapılan organize sanayi alanında inşa edilecek.



Fabrikada 200 bin kapasiteli şarj edilebilir hibrit ve elektrikli otomobil üretimi yapılacak.



Proje alanı olarak seçilen alanda pres, gövde kaynak, boyahane, montaj hatlarından oluşan ana üretim aşamalarının yanı sıra şasi, iskelet (frame), motor üretimi (montajı), elektrikli araç bataryası montaj, araç tamponu, fren balatası, araç koltuğu ve araç kliması gibi parçaların üretimine yönelik de fabrikalar kurulacak.



12 BİN KİŞİ ÇALIŞACAK



Proje alanında, üretilen araçların test ve deneme sürüşlerinin yapılması için test parkuru ve sürdürülebilir mobilite teknolojilerine yönelik AR-GE binası da yer alacak.



Planlanan projenin inşaat aşamasında ortalama 2 bin 500 kişi, işletme aşamasında ise 3 vardiya halinde toplamda 12 bin kişi çalışacak.



İNŞAAT 2025'TE BAŞLAYACAK



Atık yönetimi çerçevesinde, BYD'nin fabrikasında atık oluşumunu en aza indirmek amacıyla kaynağında azaltma stratejileri uygulanacak.



Projenin inşaat aşamasının, gerekli izin ve onay aşamaları tamamlandıktan sonra 2025'te başlaması ve aynı yılın sonu veya 2026 yılı ilk çeyreğinde tamamlanması planlanıyor.



2025'in son çeyreğinde makine ekipmanların kurulumuna başlanması, 2026 yılı ilk çeyreğine kadar tamamlanması ile üretime başlanması bekleniyor.

