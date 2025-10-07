BYD'nin satışları yüzde 880 arttı

Çinli otomobil üreticisi BYD, İngiltere’deki satışlarının Eylül ayında geçen yıla göre yüzde 880 arttığını açıkladı.

Şirket, geçen ay ülkede 11 bin 271 adet araç sattı. Bu satışların büyük bölümünü, markanın Seal U isimli plug-in hibrit SUV modeli oluşturdu.

İngiltere, böylece Çin dışındaki en büyük BYD pazarı haline geldi. Motor Üreticileri ve Tüccarları Derneği’nin (SMMT) verilerine göre, elektrikli araç satışları Eylül ayında rekor seviyeye ulaştı.

BBC'de yer alan habere göre, İngiltere’nin BYD gibi firmalar için cazip bir pazar olmasında, Avrupa Birliği ve ABD’nin aksine Çin menşeli elektrikli araçlara gümrük vergisi uygulamaması etkili oldu.

Batılı rakiplerine göre daha uygun fiyatlı modeller sunan BYD, ülke pazarındaki payını yüzde 3,6’ya çıkardı.

100'NCÜ MAĞAZAYI AÇTILAR

BYD’nin İngiltere Müdürü Bono Ge, markanın önümüzdeki aylarda daha fazla hibrit ve elektrikli model tanıtacağını belirterek, kısa süre önce açtıkları 100. mağazayla İngiltere’deki geleceklerinin “son derece heyecan verici” olduğunu söyledi.

SMMT verilerine göre, Eylül ayında İngiltere’de saf bataryalı elektrikli araç satışları 73 bin adede yaklaşarak rekor kırdı. Plug-in hibrit satışlarındaki artış ise daha da hızlı gerçekleşti.

Eylül ayında İngiltere’de en çok satan modeller arasında Kia Sportage, Ford Puma ve Nissan Qashqai ilk sıralarda yer aldı. Çinli markalar Jaecoo 7 ve BYD Seal U da ilk 10 listesine girdi.

Ancak elektrikli araçlardaki artışa rağmen, benzinli ve dizel araçlar hâlâ yeni otomobil satışlarının yarısından fazlasını oluşturdu.

Avrupa Birliği geçen yıl Ekim ayında, Çin’den ithal edilen elektrikli araçlara yüzde 45’e varan gümrük vergileri uygulayacağını açıklamıştı. Bu önlemin, Çin hükümetinin sağladığı devlet sübvansiyonlarının Avrupa otomotiv sektörünü zayıflatmasını önlemeyi hedeflediği belirtiliyor.

ABD’de ise BYD ve diğer Çinli üreticiler, Donald Trump ve Joe Biden dönemlerinde yürürlükte kalan yüksek tarifeler nedeniyle pazara giremiyor.