BYD'nin Türkiye'deki fabrikasına Fransız şirket tedarik sağlayacak

Fransız otomobil parçası tedarikçisi Forvia, Çinli otomobil şirketi BYD'nin Türkiye'de kuracağı tesisine tedarik sağlamak üzere anlaşmaya vardı.

BYD'nin Türkiye'deki fabrikasına Fransız şirket tedarik sağlayacak
BYD'nin Manisa fabrikası için ÇED süreci başladı

BYD'nin Manisa fabrikası için ÇED süreci başladı

Haberi Görüntüle

Forvia'nın üçüncü çeyreğe ilişkin finansal sonuçlarına ilişkin açıklamasında, BYD ile ortaklıklarını genişletmek üzere sağlanan anlaşmaya ilişkin bilgi yer aldı.

Bu kapsamda BYD'nin Avrupa'daki ilk tesisi olan Macaristan'daki fabrikaya tedarik sağlayan Forvia, BYD'nin Türkiye'de açacağı fabrika için de tedarikçi olacak.

BYD'nin 'da kurmayı planladığı tesis, şirketin Avrupa'daki ikinci fabrikası olma özelliği taşıyor.

TÜRKİYE'DE 1 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM

Türkiye'de yaklaşık 1 milyar dolarlık kararı alan dünyanın önde gelen firması BYD'nin, Manisa'da inşa edeceği fabrika için Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreci bu ay başlatılmıştı.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

Öne Çıkan Video

Nevzat Bahtiyar Narin'in cansız bedenini böyle taşımış!

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...