BYD'ye Defender'ı kopyalama suçlaması: Hukuk savaşı başladı

İngiliz lüks arazi aracı üreticisi Jaguar Land Rover (JLR), yeni Ti7 modeliyle ikonik Defender'ı kopyaladığı gerekçesiyle Çinli otomotiv devi BYD 'ye karşı yasal yollara başvurdu. İki şirket arasındaki bu anlaşmazlık, Avrupa pazarındaki rekabetin giderek kızışmasına neden oluyor.

HOLLANDA OFİSLERİNE YASAL BASKIN VE TERSİNE MÜHENDİSLİK İDDİASI

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, JLR'nin talebi üzerine mahkeme tarafından yetkilendirilen görevliler, ağustos ayında BYD'nin Hollanda'daki iki ofisinde arama yaptı. Bu aramalar sırasında, yedi koltuklu Ti7 modelinin geliştirilme sürecine ait dijital kayıtlara el konuldu. İddiaların temelinde sadece dış tasarım benzerliği yatmıyor. JLR yetkilileri, BYD mühendislerinin bir Land Rover Defender satın alıp parçalarına ayırdığını ve patentli teknolojileri tersine mühendislik yöntemiyle kopyaladığını düşünüyor.

Otomotiv sektöründe markaların rakip araçları incelemesi oldukça yaygın bir durum olarak kabul ediliyor. Ancak JLR, BYD'nin bu inceleme sürecinde sınırları aştığından ve koruma altındaki özel teknolojileri doğrudan kendi üretim modeline entegre ettiğinden şüpheleniyor.

BÜYÜK FİYAT FARKI İNGİLİZ ÜRETİCİYİ ENDİŞELENDİRİYOR

BYD Ti7 ile Land Rover Defender 110 arasındaki görsel benzerlikler ilk bakışta dikkat çekiyor. Ancak JLR için asıl sorun yaratan konu, Avrupa pazarındaki fiyatlandırma stratejisi olarak öne çıkıyor. BYD, Ti7 modelini Çin pazarında 2025 yılının eylül ayında 27 bin doların altında bir fiyatla piyasaya sürmüş, nisan ayında ise tamamen elektrikli versiyonunu 30 bin dolar bandında tanıtmıştı.

Ocak 2027 itibarıyla Avrupa yollarına çıkması beklenen Ti7'nin bölgedeki başlangıç fiyatı yaklaşık 64 bin 500 dolar olacak. Buna karşılık, benzer donanımdaki yedi koltuklu bir Land Rover Defender 110 modeli yaklaşık 92 bin dolara alıcı buluyor. Birleşik Krallık pazarında da benzer bir tablo göze çarpıyor; şarj edilebilir hibrit (PHEV) motora sahip Ti7 yaklaşık 48 bin sterlinden başlarken, Defender 110 modeli 20 bin sterlin daha pahalıya satılıyor. Ayrıca Defender'ın PHEV versiyonu en fazla altı koltukla tercih edilebiliyor. Fiyat ve donanım arasındaki bu büyük uçurum, İngiliz üreticinin Çinli rakibine karşı neden bu kadar sert bir yasal tutum sergilediğini açıklıyor.

GÖZLER MAHKEME KARARINDA VE DİĞER TİCARİ ORTAKLIKLARDA

Konuyla ilgili Hollanda mahkemesinin bu hafta içinde vereceği karar, fikri mülkiyet ihlali iddialarının tam kapsamlı bir hukuki sürece dönüşüp dönüşmeyeceğini belirleyecek. Yaşanan bu gelişmeler hakkında ne BYD ne de JLR cephesinden resmî bir açıklama gelmedi.

Öte yandan JLR, Çin pazarında BYD'nin en büyük rakiplerinden biri olan Chery ile ortak bir girişim yürütüyor. Başlangıçta Jaguar ve Land Rover modellerinin Çin'de üretilmesini sağlayan bu ortaklık, şimdilerde Chery'nin Avrupa pazarı için Freelander markasını yeniden canlandırma projesine evrildi. Avrupalı ve Çinli markalar arasındaki bu karmaşık ticari ilişkiler ve yasal süreçler, küresel otomotiv pazarındaki rekabetin ne kadar çetin bir hâl aldığını bir kez daha gözler önüne seriyor.