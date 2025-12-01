BYD'ye neler oluyor? Satışları düşüyor

Dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi BYD Co.'nun satışları, popüler modeller üreten rakiplerinin artan rekabetiyle karşı karşıya kalmasıyla üst üste üçüncü ayda düşüş yaşadı.

Şirket, kasım ayında 480 bin 186 araç teslim etti. Bu rakam, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,3'lük bir düşüşü temsil ediyor.

Bu düşüş, yoğun bir dönem olması beklenen bir dönemde yaşandığı için özellikle dikkat çekici. Tüketicilerin, ülkedeki yeni enerjili araç vergisi muafiyetinin 31 Aralık'ta sona ermesi öncesinde, son çeyrekte satın alımlarını garantilemek için showroomlara akın etmesi bekleniyor.

Bu durum, tüketicilerin BYD'nin ürünlerinden bıktığının da olası bir işareti. Şirket, özellikle Geely Automobile Holdings Ltd.'nin yeniden canlandırdığı ürün yelpazesi ve Xiaomi Corp.'un YU7 gibi popüler modelleri nedeniyle hem kitle pazarında hem de daha üst segmentlerde pazar payının azalmasıyla karşı karşıya.

BYD'nin Aralık ayındaki toplam satışlarının, bildirildiğine göre 4,6 milyonluk tam yıl hedefini karşılayabilmesi için yaklaşık 418 bin adet olması gerekiyor. Şirket, Çin'in büyüyen elektrikli araç sektörünü kontrol altına alma çabalarının merkezinde yer aldığı için kârlar üst üste iki çeyrekte düştü. Bu çabalar arasında BYD'nin satışlarını destekleyen agresif indirimlere karşı sert önlemler de yer alıyor.

İhracat, 131 bin 935 adetlik sevkiyatla nadir görülen bir yükseliş gösterse de, zayıflayan iç talebi dengelemeye yetmedi. BYD'nin yurtdışı genişleme planları da kendi engelleriyle karşı karşıya; Avrupa ve Kuzey Amerika'daki artan ticaret engelleri, şirketin doymuş Çin pazarından uzaklaşarak hacim yaratma kabiliyetini kısıtlıyor.