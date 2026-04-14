BYD'ye yangın şoku. Türkiye'ye fabrika kuracaklardı

Çin 'in Guangdong eyaletinde bulunan Shenzhen'deki BYD 'nin Pingshan tesisinde bir yangın çıktı. Yetkililer ve şirket, olayın kontrol altına alındığını ve herhangi bir yaralanma olmadığını açıkladı.

Türkiye'ye uzun süredir fabrika kurma niyetinde olan ve tahsis edilen Manisa'daki alanda hiçbir inşa faaliyetinde bulunmayan Çinli otomotiv devi BYD'nin tesislerinde yangın çıktı.

Çin'de Shenzhen'de bulunan fabrikadaki yangın çok katlı bir otoparkta meydana geldi. İhbarın alınmasıyla birlikte itfaiye ekipleri ve acil müdahale ekipleri olay yerine intikal etti.

YOĞUN DUMAN YÜKSELİYOR

Sosyal medya sitelerinde yer alan görüntülerde, yoğun dumanın yükseldiği görülüyor.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Yetkililer yangının söndürüldüğü ve can kaybı yaşanmadığını belirtti. Yangının sebebi için araştırmalar devam ediyor.

BYD: TEST VE HURDA ARAÇ DEPOSU YANDI

BYD, yangından etkilenen yapının Pingshan tesisindeki, test ve hurda araçların depolandığı "üç boyutlu bir otopark" olduğunu belirtti.

Otoparkın aktif üretim veya teslimat aşamasındaki araçlar yerine, deneysel araçlar ve kullanım ömrünü tamamlamış araçlar için ayrılmış bir alan olarak hizmet verdiğini gösteriyor. Otopark dahili test, doğrulama veya imha süreçlerinde kullanılan araçları da kapsıyor.

ANA ÜRETİM ATÖLYELERİNDEN UZAKTA

BYD'nin açıklaması, olay yerinin Pingshan kompleksindeki ana üretim atölyelerinden farklı bir konumda olduğunu belirtiyor. Resmi açıklamalarda üretim hatlarında veya montaj tesislerinde hasar olduğuna dair herhangi bir bilgi yer almıyor.