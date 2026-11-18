Aston Martin, Call of Duty : Modern Warfare 4 video oyunu için tasarlanan askeri esintili kurgusal arazi aracı Dreadnought'u gerçeğe dönüştürerek 2027 Dakar Rallisi'ne katılıyor.

İngiliz üreticinin yarış kolu Aston Martin Racing, dünyanın en zorlu çöl maratonunda üç adet Dreadnought ile mücadele edeceğini açıkladı.

Takımın direksiyon koltuğunda ise Fernando Alonso, Sébastien Loeb ve Lucas Moraes gibi motor sporlarının yıldız isimleri oturacak.

ARAÇLAR SIFIRDAN ÜRETİLİYOR

Bu proje, Aston Martin Racing'in küresel ralli -raid şampiyonalarındaki ilk deneyimi olacak.

Motor1.com portalının haberine göre şirket, seri üretim DBX modelini modifiye etmek yerine, doğrudan zafere oynayacak özel yarış araçları geliştirmek için Prodrive ile anlaştı.

Motor sporlarında 40 yıllık tecrübeye sahip Prodrive, üç aracın da mühendisliğini, üretimini ve yarış sırasındaki yönetimini üstlenecek.

Son beş yılda Dakar'da üç kez podyuma çıkan ekip, bu yılki yarışı da kendi tasarlayıp ürettiği araçla kazanmıştı.

Aston Martin henüz gerçek Dreadnought'un teknik özelliklerini paylaşmadı.

Oyundaki dijital versiyon; V12 motoru, dört tekerlekten çekiş sistemi, karbon fiber gövdesi ve lüks iç mekanıyla öne çıkıyordu.

Dakar'a gidecek araç dış görünümde dijital tasarımdan bazı izler taşısa da kabin tamamen değişti.

Yol otomobillerini andıran lüks detayların yerini açıkta bırakılmış karbon fiber, yarış koltuğu ve tam takla kafesi aldı.

Sürücü kokpitinde ayrıca karmaşık düğme ve kontrol düzenekleri ile temel bilgileri aktaran çoklu dijital ekranlar yer alıyor.