Call of Duty için tasarlanan araç çölde gerçek yarışa hazırlanıyor
18.11.2026 12:50
Aston Martin'in Dreadnought modeli
Aston Martin, Call of Duty: Modern Warfare 4 oyunu için tasarlanan Dreadnought modelini Prodrive işbirliğiyle 2027 Dakar Rallisi'ne hazırlıyor.
Aston Martin, Call of Duty: Modern Warfare 4 video oyunu için tasarlanan askeri esintili kurgusal arazi aracı Dreadnought'u gerçeğe dönüştürerek 2027 Dakar Rallisi'ne katılıyor.
İngiliz üreticinin yarış kolu Aston Martin Racing, dünyanın en zorlu çöl maratonunda üç adet Dreadnought ile mücadele edeceğini açıkladı.
Takımın direksiyon koltuğunda ise Fernando Alonso, Sébastien Loeb ve Lucas Moraes gibi motor sporlarının yıldız isimleri oturacak.
ARAÇLAR SIFIRDAN ÜRETİLİYOR
Bu proje, Aston Martin Racing'in küresel ralli-raid şampiyonalarındaki ilk deneyimi olacak.
Motor1.com portalının haberine göre şirket, seri üretim DBX modelini modifiye etmek yerine, doğrudan zafere oynayacak özel yarış araçları geliştirmek için Prodrive ile anlaştı.
Motor sporlarında 40 yıllık tecrübeye sahip Prodrive, üç aracın da mühendisliğini, üretimini ve yarış sırasındaki yönetimini üstlenecek.
Son beş yılda Dakar'da üç kez podyuma çıkan ekip, bu yılki yarışı da kendi tasarlayıp ürettiği araçla kazanmıştı.
Aston Martin henüz gerçek Dreadnought'un teknik özelliklerini paylaşmadı.
Oyundaki dijital versiyon; V12 motoru, dört tekerlekten çekiş sistemi, karbon fiber gövdesi ve lüks iç mekanıyla öne çıkıyordu.
Dakar'a gidecek araç dış görünümde dijital tasarımdan bazı izler taşısa da kabin tamamen değişti.
Yol otomobillerini andıran lüks detayların yerini açıkta bırakılmış karbon fiber, yarış koltuğu ve tam takla kafesi aldı.
Sürücü kokpitinde ayrıca karmaşık düğme ve kontrol düzenekleri ile temel bilgileri aktaran çoklu dijital ekranlar yer alıyor.
İngiliz üreticinin yarış kolu Aston Martin Racing, dünyanın en zorlu çöl maratonunda üç adet Dreadnought ile mücadele edeceğini açıkladı.
FERNANDO ALONSO YEDİ YIL SONRA DAKAR'A DÖNÜYOR
İki kez Formula 1 dünya şampiyonu olan Fernando Alonso, 2020'de Toyota Hilux ile 13'üncü olduğu yarışa yedi yıl aradan sonra geri dönüyor.
İspanyol pilota, motosiklet kategorisinde beş Dakar zaferi bulunan eski yardımcı pilotu Marc Coma eşlik edecek.
Aston Martin'in F1 takımıyla sözleşmesini uzatan Alonso, 2027'de 10 Sprint yarışını da içeren 24 yarışlık yoğun F1 takviminin öncesinde çölde ter dökecek.
F1 sezon öncesi testlerinden önce koşulacak Dakar, İspanyol pilot için bir öncelik değişikliğinden ziyade ek bir meydan okuma anlamı taşıyor.
Takımın diğer aracında ise dokuz kez Dünya Ralli Şampiyonu olan Sébastien Loeb yer alacak.
Dakar'da 28 etap zaferi ve beş podyumu bulunmasına rağmen henüz genel klasman şampiyonluğu yaşayamayan Fransız pilotun yardımcı pilotluğunu Fabian Lurquin yapacak.
Üç araçlık kadroyu ise 2025 FIA Dünya Ralli-Raid Şampiyonu Brezilyalı Lucas Moraes ile İspanyol yardımcı pilotu Pablo Moreno tamamlayacak.
İki kez Formula 1 dünya şampiyonu olan Fernando Alonso, yarışa yedi yıl aradan sonra geri dönüyor.
MARATON PORTEKİZ'DEN BAŞLAYIP FAS'TA SONA ERECEK
2027 Dakar Rallisi, 9 Ocak'ta Portekiz'in Loulé kentindeki 129 kilometrelik prolog etabıyla başlayacak ve asıl mücadele ertesi gün start alacak.
Yarışmacılar 12 Ocak'tan itibaren Akdeniz'i geçerek Fas'a ulaşacak ve 4 bin 341 kilometresi özel etap olmak üzere 12 etabı tamamlayacak.
Toplam 6 bin 805 kilometrelik zorlu çöl maratonu, 23 Ocak'ta Marakeş'te sona erecek.
Zorlu çöl koşulları, sürücülerin ve araçların hızı kadar dayanıklılığını, güvenilirliğini ve navigasyon becerisini de test edecek.