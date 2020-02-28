Cenevre Otomobil Fuarı corona virüs endişesi nedeniyle iptal edildi

Cenevre Otomobil Fuarı'nı düzenleyen Palexpo şirketi otomobil üreticilerini koronavirüs salgını nedeniyle fuarın iptal edildiği konusunda bilgilendirdi.



BİN ÜZERİ KATILIMCIYA İZİN YOK

Daha önce İsviçre Hükümeti 15 Mart'a kadar bini aşkın kişinin katılacağı etkinlikleri iptal ettiğini açıklamıştı. 5-15 Mart arasında düzenlenecek olan Cenevre Otomobil Fuarı'na tüm dünyadan yaklaşık 500 bin kişinin katılması bekleniyordu.

FUAR İÇİN BU YIL YENİ BİR TARİH BELİRLENMEYECEK

Cenevre'de düzenlenen Uluslararası Buluşlar Fuarı'nın daha önce virüs endişesiyle nedeniyle mart yarine eylülde düzenleneceği belirtilmişti. Ancak Cenevre Motor Fuarı yetkilisi, etkinliğin bu yıl yeni bir tarihte düzenlenmeyeceğini açıklayarak şunları söyledi: "Hepimiz arabaları çok seviyoruz ve yeni otomobilleri görmek için çok heyecanlıyız, ancak insanlar bundan daha önemli."

HANGİ FUARLAR ERTELENMİŞTİ



Öte yandan, geçtiğimiz günlerde Almanya'nın Köln kentinde 1 Mart'ta açılması planlanan alanının en büyüğü olan Uluslararası Hırdavat Fuarı (Eisenwarenmesse),dünyanın en büyük cep telefonu fuarı olan ve Barcelona'da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi (MWC) 2020 ve İsviçre'nin Cenevre kentinde her yıl düzenlenen Uluslararası Buluşlar Fuarı'nın corona virüsü salgını nedeniyle iptal edildiği duyurulmuştu.



Benzer şekilde İtalya'da 21-26 Nisan tarihinde gerçekleşecek olan Mobilya Fuarı da ileri bir tarihe ertelendi.

CORONA VİRÜSE YAPAY ZEKALI ÖNLEM

