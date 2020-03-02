Cenevre Otomobil Fuarı iptal oldu, tanıtımlar dijitale taşındı

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüsün dünya genelinde yayılmaya başlaması arka arkaya dev fuarların iptal edilmesine neden oldu. Avrupa'nın alanındaki en büyük fuarlarından biri olan Cenevre Otomobil Fuarı da corona virüs salgını nedeniyle iptal edildi.

90'dan fazla tanıtımın yapılması beklenen fuar için otomotiv firmaları çözümü dijitalde buldu. Birçok firma dünya ve Avrupa lansmanını dijital ortamdan yapacağını açıkladı.

Cenevre Motor Show Vakfı Başkanı Maurice Turrettini yaptığı açıklamada, "Fuarın iptali, Cenevre'deki varlıklarına büyük yatırımlar yapmış olan katılımcılar için büyük bir kayıp ancak bu durum bizim de elimizde olmayan sebeplerden kaynaklanan bir zorunluluk oldu" dedi. Fuann iptal edilmesi Cenevrelileri de yıktı. Çünkü iptal şehir ekonomisinde 200-250 milyon euro kayba neden olacak.

Cenevre Otomobil Fuarı önümüzdeki yıllarda da sorgulanır hale gelebilir. Otomotiv sektörünün teknolojik ve elektrikli devrimiyle birlikte klasik fuarlara ilgi azalırken birçok marka CES başkta olmak üzere teknoloji fuarlarına katılmayı tercih ediyor. Bu yılki iptalden bağımsız olarak zaten Peugeot, Citroen, Opel, Ford, Jaguar Land Rover, Subaru, Nissan, General Motors, Mitsubishi, Lamborghini, Mini ve Volvo markalar katılmayacağını açıklamıştı.

FUAR İNTERNETE TAŞINACAK



Hürriyet gazetesinden Cem Özenen’in haberine göre, başta Alman devleri olmak üzere otomobil üreticileri bu iptali anlayışla karşıladığını ve lansmanlarını dijitale taşıyacaklarını açıkladı.

Golf GTI

VW Grubu yeniliklerini dijital ortamda tanıtacağını açıkladı. Lansmanda plug-in hibrit teknolojisine sahip Yeni Touareg R modeli ve 8'inci nesil Golf GTI tanıtılacak. Grubun bir diğer markası Audi de Cenevre'de lansmanı yapılacak olan A3 Sportback, e-tron S ve e-tron Sportback modellerinin ilk gösterimini internet üzerinden yapmak için harekete geçtiğini açıkladı.



Mercedes de yenilenen E-Serisi'nin ve yeni plug-in hibrit modellerinin lansmanını dijital ortamda yapacağını açıkladı. Porsche de dijital ortamdaki fuar heyecanına katılan bir diğer Alman markası olacak. 911 model ailesinin tanıtımını eski Formula 1 sürücüsü Mark Webber'in sunuculuğunda canlı olarak gerçekleştirecek.

BMW Concept i4

BMW, 3 Mart Salı günü Cenevre Otomobil Fuarı'nın basın gününde yapacağı Concept i4 dünya prömiyerini dijital basın toplantısına çevirmeye karar verdi; Tesla ile rekabet etmeyi öngördüğü tamamen elektrikli Gran Coupé modeli için dijital lansman planlıyor. BMW CEO'su Oliver Zipse'nin ev sahipliğinde düzenlenecek dünya lansmanı canlı olarak tüm dünyaya yayınlanacak.

Fransız otomobil devi Renault da benzer bir açıklama ile gündeme geldi. Yeni hibrit ve plug-in hibrit aktarma organı E-TECH'e sahip, Clio, Captur ve Megane Estate (station wagon) modellerinin ilk gösterimleri dijital ortamd 2 Mart Pazartesi gerçekleştiriliyor. 3 Mart tarihinde ise, Dacia'nın yepyeni yüzde 100 elektrikli modelinin yanı sıra Alpine markasının yenilikleri üst düzey yöneticiler tarafından tanıtılacak. Bütün bu yenilikler, tüm sosyal medya kanallarında canlı olarak yayınlanacak.

HİBRİT TEKNOLOJİLER SHOW YAPACAKTI



Skoda, hibrit teknolojisine yeni bir soluk getirerek Cenevre'de dünya lansmanı yapmayı hedefleyen markalar arasındaydı. Çek üretici, 1.4 litrelik benzinli motor ile 85 kW'lik elektrikli motoru kombine ederek, 245 beygirlik güç ve 400 Nm tork ile donattığı yeni Octavia RS IV modelinin dünya prömiyerini Cenevre Otomobil Fuarı'nda gerçekleştirecekti. Skoda, bu yeni hibrit motor ile kilometrede 30 gramlık bir karbondioksit emisyonu sunarak hem çevreci hem sportif bir otomobil ortaya çıkartmayı başarmış görünüyor.

Skoda Octavia RS IV

Hibrit otomobil teknolojilerini agresif bir şekilde sahiplenen Toyota, 2020 Cenevre Otomobil Fuarı'nda B-SUV modeli ile ses getirmeye hazırlanıyordu. Japon üretici, hibrit model ailesini, akıllı dört tekerlekten çekiş sistemine sahip kompakt bir araçla genişletmeyi hedeflediği B-SUV modelini Cenevre'de görücüye çıkartacaktı. Toyota aynı zamanda, yeni nesil Yaris ve yeni RAV4 Plug-in Hybrid modellerini de ilk kez Avrupa'daki bir fuarda ziyaretçilerle buluşturacaktı. Bununla birlikte Avrupa'da ilk kez sergilenecek tamamen yeni Mirai modeli de, özel bir alanda sergilenerek Toyota markasının hidrojenli geleceğe olan inancının altını çizecekti.

HANGİ FUARLAR ERTELENMİŞTİ



Öte yandan, Almanya'nın Köln kentinde 1 Mart'ta açılması planlanan alanının en büyüğü olan Uluslararası Hırdavat Fuarı (Eisenwarenmesse),dünyanın en büyük cep telefonu fuarı olan ve Barcelona'da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi (MWC) 2020 ve İsviçre'nin Cenevre kentinde her yıl düzenlenen Uluslararası Buluşlar Fuarı'nın corona virüsü salgını nedeniyle iptal edildiği duyurulmuştu.



Benzer şekilde İtalya'da 21-26 Nisan tarihinde gerçekleşecek olan Mobilya Fuarı da ileri bir tarihe ertelendi.

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