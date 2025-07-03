Çinli otomobil üreticisi Changan, Avrupa'da fabrika kurmayı planlıyor

Changan'ın Avrupa pazarlama, satış ve servis müdürü Nic Thomas, "Avrupa'da olmaya, Avrupa için Avrupa'da üretmeye kararlıyız. Burada yerel üretim çözümleri üzerinde çalışıyoruz" dedi.



Thomas, Avrupa'da bir montaj tesisi için zamanlama hakkında konuşamayacağını söyledi ancak "şimdiden satış hacmine ulaşacağımıza inanıyoruz, bu yüzden zaten planlama aşamasındayız" dedi.



Changan Mart ayında yaptığı açıklamada bu yıl Avrupa'da 10 pazara elektrikli araç modelleriyle girmeyi planladığını söyledi.



Thomas, Changan'ın geçen yıl Çin dışında 600 bin araç sattığını ve bu yıl bu rakamı 1 milyona çıkarmayı hedeflediğini belirtti.