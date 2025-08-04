Chery bir ilki başardı

Chery Group, ihraç edilen 5 milyon araç kilometre taşını aşan ilk Çinli otomotiv markası olduğunu açıkladı. 31 Temmuz itibariyle Chery Group, aralarında 5,17 milyondan fazla denizaşırı kullanıcının da bulunduğu 17,18 milyonun üzerinde küresel kullanıcı tabanına sahip oldu.



Temmuz ayında Chery Group toplam 224 bin 439 araç satarak bir önceki yıla göre yüzde 14,7'lik bir artış kaydetti. Grup ayrıca yeni enerji araçları sektöründe de 65 bin 357 adetlik satışla bir önceki yıla göre yüzde 44,1'lik bir artış kaydetti. Chery, Temmuz ayında bir önceki yıla göre yüzde 31,9 artışla 119 bin 90 araç ihraç ederek Çin'in önde gelen otomobil ihracatçısı konumunu korudu.



Chery'nin yılın ilk yedi ayındaki toplam satışları 1 milyon 484 bin 563 araca ulaşarak bir önceki yıla göre yüzde 14,5 artış gösterdi. Şirket bu dönemde toplam 669 bin 360 araç ihraç ederek Çin'deki en büyük ihracatçı konumunu pekiştirdi.



Bu arada, ihracat pazarında BYD aradaki farkı kapatıyor. Bu yılın ilk yarısında BYD'nin ihracat hacmi yıllık bazda yüzde 118,2 oranında artarak Chery'yi yakaladı.



Yiche'nin verilerine göre, 2025 yılının ilk yarısında Çin'in otomobil ihracatı için ilk üç varış noktası sırasıyla 234 bin 500 adet, 214 bin adet ve 171 bin adetlik ihracat hacimleriyle Meksika, BAE ve Rusya oldu. Meksika bir önceki yıla göre yüzde 30,7, BAE yüzde 58,5 oranında artış gösterirken, Rusya yüzde 59,2 oranında düşüş gösterdi.