Chery'den Güney Afrika'ya yatırım
04.07.2026 09:43
Çinli otomotiv devi milyonlarca dolar harcayacak.
Çinli Chery şirketi, Güney Afrika'daki eski Nissan otomobil fabrikasını devraldı.
Çinli Chery, Ocak ayında duyurulan bir anlaşma kapsamında dün günü Rosslyn'deki Nissan otomobil üretim tesisini resmen devraldı. Yöneticiler, şirketin 2027 ortalarında Güney Afrika'da araç üretimine başlamadan önce milyonlarca dolar harcayarak tesisleri modernize edeceğini ve makine ekleyeceğini söyledi.
Chery yaptığı açıklamada, Güney Afrika'yı üretim, ihracat, araştırma ve geliştirme ve bölgesel operasyonlar için Afrika merkezi olarak kurmak istediğini belirtti.