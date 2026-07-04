Chery'den Güney Afrika'ya yatırım

Çinli Chery , Ocak ayında duyurulan bir anlaşma kapsamında dün günü Rosslyn'deki Nissan otomobil üretim tesisini resmen devraldı. Yöneticiler, şirketin 2027 ortalarında Güney Afrika 'da araç üretimine başlamadan önce milyonlarca dolar harcayarak tesisleri modernize edeceğini ve makine ekleyeceğini söyledi.

Chery yaptığı açıklamada, Güney Afrika'yı üretim, ihracat, araştırma ve geliştirme ve bölgesel operasyonlar için Afrika merkezi olarak kurmak istediğini belirtti.