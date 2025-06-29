Chery'den sedan araç... 2 bin kilometre menzili var, fiyatı şaşırttı

Chery Fulwin A9L plug-in hybrid sedan, 23 Nisan'da 2025 Şangay Otomobil Fuarı'nda açılan küçük siparişten bu yana 27 Haziran itibariyle 51 bin 971 ön sipariş aldı. FWD ve AWD varyantlarındaki dört donanım, 159 bin 900 - 229 bin 900 yuan (22 bin 300 - 32 bin dolar) fiyat aralığıyla 26 Haziran'da resmi olarak ön satışa sunuldu. Çin'de lansman 8 Temmuz'da yapılacak.



Tüketiciler kırmızı, siyah, gümüş, mor, yeşil ve gri olmak üzere altı dış renk arasından seçim yapabiliyor. Yetkiliye göre araç gövdesinin yüzde 88'i yüksek mukavemetli çelik ve alüminyum alaşımdan oluşuyor. Chery Fulwin A9L'nin boyutu 5018/1965/1500 milimetre ve dingil mesafesi 3000 milimetre oldu. İki tekerlekten ve dört tekerlekten çekişli araçların boş ağırlığı sırasıyla 2085 kg ve 2230 kg olarak üretiliyor.



Özellikle, arka tarafta, geçiş tipi arka stop lambaları 320 kırmızı LED ünitesinden oluşuyor. Elektrikli kanat, araç hızı sırasıyla 90 km/saat veya 110 km/saate ulaştığında otomatik olarak yükselip alçalabiliyor ve 180 km/saatte 425 N bastırma kuvveti üretebiliyor.



Güç aktarma organları Chery'nin Kunpeng süper performanslı elektrikli Hibrit C-DM 6.0 sistemi ile destekleniyor. 115 kW (154 hp)/220 Nm 1.5T motor ve standart olarak 33.67 kWh lityum demir fosfat piller bir DHTPro ile eşleştiriliyor. Benzin ve elektrik kapasitesiyle birlikte 2 bin kilometreye kadar menzil sağlıyor.



14.5 DAKİKADA ŞARJ OLUYOR



Hızlı şarj altında, bataryayı yüzde 30'dan yüzde 80'e şarj etmek 14.5 dakika sürüyor.



İç mekana gelince, geniş bir alan deri ve süet malzemeyle kaplanmış ve ahşap desenleriyle dizayn edildi. Kokpit, Qualcomm Snapdragon 8255 çipli Chery'nin Lingxi Smart Cabin 2.0'ı tarafından destekleniyor ve 10,25 inç yüzer LCD gösterge paneli, 15,6 inç yüzer merkezi kontrol ekranı ve çift kollu D şeklinde direksiyon simidi içeriyor.



Yapay zeka sesli asistan, uzaktan kumanda, Bluetooth, ortam aydınlatması, elektrikli ayarlanabilir ön koltuklar ve cep telefonları için 50 W kablosuz şarj gibi konfigürasyonların tümü mevcut.